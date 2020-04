Mercato - Barça : Lautaro ou Neymar, Messi a tranché !

Cet été, le Barça veut recruter Lautaro Martinez, ou faire revenir Neymar. Quid des envies de Lionel Messi ?

Ce sera soit le grand ami, soit le compatriote. L’un a failli revenir l’été dernier en provenance du PSG, mais le transfert est finalement tombé à l’eau. L’autre patiente sagement du côté de l’ , où il a énormément progressé cette saison, au point de faire passer sa clause libératoire de 111 M€ pour une bonne affaire.

L’un et l’autre, ce sont évidemment Neymar (28 ans) et Lautaro Martinez (22 ans), les deux cibles prioritaires du Barça pour l’été à venir. Mais, coronavirus et finances désastreuses du Barça obligent, il faudra vraisemblablement faire un choix. Pour la direction, Neymar ne semblait pas être la priorité l’année dernière, le sera-t-il cette fois ?

Un choix "évident" pour Messi ?

Difficile à dire, d’autant plus que le Brésilien coûte beaucoup plus cher que son homologue argentin, destiné à succéder à Luis Suarez un jour. Et si le choix revenait à Lionel Messi, qu’en adviendrait-il ? Son amitié pour Neymar peut-elle le pousser à faire un choix ?

D’après la Cadena Ser, c’est oui. Et à choisir entre son compatriote Lautaro ou son ami Neymar, le N°10 du Barça choisirait immédiatement la seconde option. «C’est évident», soulignent nos confrères. Il convient de rappeler que la dernière Ligue des Champions remportée par Messi, et par le Barça, remonte à 2015. À l’époque, Neymar était encore là. Et ça, Messi ne l’a pas oublié…