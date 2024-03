Riolo et Benzema, l'énorme dérapage

L’idée de voir Karim Benzema à Paris l’été prochain ne parle pas certains consultants. Daniel Riolo a notamment été très acerbe.

Et si l'on revoyait Karim Benzema sous le maillot des Bleus ? Le Ballon d’Or 2022, exilé actuellement en Arabie saoudite, guette l'opportunité de disputer les Jeux Olympiques à la maison et voudrait, comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et d’autres, y participer. Mercredi, le sélectionneur des Bleuets Thierry Henry et son président Philippe Diallo lui ont ouvert la porte. Une porte que Daniel Riolo voudrait voir fermée.

« Personne ne sait dans quel état de forme il est depuis qu’il est parti du Mondial en pleine nuit. Ça fait un an et demi qu’il a plein d’embrouilles et il n’a pas beaucoup joué. (Ses statistiques en club) c’est rien ! On ne sait rien de lui », tance ainsi le célèbre consultant de RMC.

Pour participer à la tant convoitée épreuve, Karim Benzema devrait faire partie des trois jokers de plus de 23 ans. La décision appartiendra donc à Thierry Henry, mais aussi à son club Al-Ittihad, qui peut s’opposer au natif de Bron.