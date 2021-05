Kimpembe et Leonardo tancés par un ancien du PSG

Jérôme Rothen, l’ancien milieu de terrain du PSG, a tenu des propos très critiques envers son ex-club.

Jérôme Rothen est un observateur assidu du PSG. En tant que consultant pour la radio RMC mais aussi comme ex-joueur du club. Et, l’ex-international français n’aime pas vraiment tout ce qu’il voit de cette équipe en ce moment.

Mercredi soir, lors d’une intervention lors de l’émission Top of The Foot, Rothen a notamment déploré que Leonardo, le directeur sportif parisien, prenne la défense de ses joueurs quand ces derniers font preuve de trop d'un engagement excessif sur le terrain.

« Ce qui me dérange, c’est qu’il donne raison à Kimpembe, à son tacle, à son attitude, alors que c’est ce qu’il faut combattre au PSG. Ce n’est pas le premier match qu’ils terminent à dix. Le PSG, comme l’OM, on aime ou pas. En France, il y en a beaucoup qui détestent le PSG. Si en plus tu leur donnes raison et tu leur donnes à manger avec ce genre d’attitude de ‘racailles’… Il faut arrêter. On comprend la frustration. C’est difficile de garder ses nerfs quand c’est compliqué. Mais il ne faut pas donner raison à ce genre d’attitude », a déclaré Rothen.

L'article continue ci-dessous

Mercredi, face à Montpellier en Coupe de France, Paris a fini la rencontre à 11. Mais les trois précédents matches des Franciliens se sont tous achevés avec un expulsé. Ces derniers ayant eu du mal à gérer leurs émotions quand le scénario des matches ne leur est pas favorable.

"Que Leonardo ne nous donne pas de leçons"

Rothen en a ensuite rajouté une couche en chargeant Kimpembe pour son intervention rugueuse sur Jérémy Doku lors de la confrontation face à Rennes. « Le tacle est vraiment dur, a-t-il clamé. Si c’est au sol, Kimpembe lui casse la cheville. Quand on voit la force, la vitesse qu’il met, ce geste est inadmissible. Je ne veux pas tomber sur Kimpembe, il a fait une erreur. Mais que Leonardo nous donne une leçon en disant que ça ne mérite pas de prendre trois matchs, en comparant ça à un autre match qui n’a rien à voir… Il faut qu’il reste dans ce qu’il doit faire ».

Rothen n’a pas été le seul à critiquer l’agressivité récente du PSG. Avant lui, Jean-Michel Larqué, qui exercice pour le même média, avait également tenu un discours comparable, évoquant notamment un manque de maitrise des hommes de Pochettino.