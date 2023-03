Richarlison au Real Madrid ? Benzema en danger !

L'attaquant a été lié au Real Madrid à plusieurs reprises depuis le retour d'Ancelotti. Il n'est pas à l'aise à Tottenham et ne comprend pas Conte.

Le Real Madrid est dans une situation délicate. D'une part, il peine à marquer des buts et, d'autre part, Benzema, la principale source de buts de l'équipe, a fait des allers-retours dans la salle des blessés. Les problèmes physiques persistants de Karim (huit blessures depuis le début de la saison !) ont un effet négatif sur ses chiffres, au moment même où l'on se demande si les Madrilènes ont besoin de recruter un attaquant cet été.

Il n'est pas à l'aise à Tottenham et ne comprend pas Conte

Le Real Madrid est dans une situation délicate. D'une part, il peine à marquer des buts et, d'autre part, Benzema, la principale source de buts de l'équipe, a fait des allers-retours dans la salle des blessés. Les problèmes physiques persistants de Karim (huit blessures depuis le début de la saison !) ont un effet négatif sur ses chiffres, au moment même où l'on se demande si les Madrilènes ont besoin de recruter un attaquant cet été.

Le problème, c'est que Karim a 35 ans et qu'il n'a pas de remplaçant naturel dans l'équipe. Une solution temporaire consisterait à aligner Rodrygo en tant que faux numéro 9, comme l'a fait Ancelotti lors du match contre l'Espanyol, mais ce n'est pas une solution à long terme. La situation est d'autant plus compliquée que deux des joueurs considérés comme le successeur de Benzema ne sont actuellement pas sur le marché. Mbappé a répondu "On verra" à la question de Madrid, tandis que Haaland ne sera pas disponible avant 2024 au plus tôt. Endrick devrait arriver cet été, mais il vient tout juste d'avoir 18 ans. Outre le fait qu'il a besoin d'un temps d'adaptation, ce serait beaucoup trop de pression pour un adolescent dans l'un des plus grands clubs du monde.

L'attaquant de Tottenham et du Brésil a été lié au Real Madrid à plusieurs reprises depuis le retour de Carlo Ancelotti dans la capitale espagnole. À l'été 2021, Goal a rapporté que l'entraîneur avait contacté son ancien joueur pour s'enquérir de sa situation et lui faire part de son intérêt pour une nouvelle collaboration.