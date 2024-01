Retour à l’envoyeur pour Jadon Sancho

L’international anglais, Jadon Sancho, est bien parti pour retrouver son ancienne formation de Dortmund.

Jadon Sancho, l’indésirable de Manchester United, est en pourparlers avancés pour quitter le club.

Sancho devrait retrouver Dortmund

L'ailier anglais est prêt à mettre un terme à son séjour à Old Trafford. Du moins temporairement. Et la destination la plus probable est son ancienne demeure de Dortmund.

Sancho a été écarté de l'équipe première après avoir publiquement critiqué le manager Erik ten Hag. Selon The Standard, il se rapproche donc d'un retour en prêt au Borussia Dortmund ce mois-ci.

Sancho aura l'occasion de relancer sa carrière dans l’élite allemande, où il a excellé durant sa jeunesse. Entre 2017 et 2021, il a disputé 137 matches et inscrit 50 buts.

Sancho est l'un des joueurs les mieux payés de la Premier League, ce qui signifie qu'il pourrait être difficile pour United de le céder de manière définitive.