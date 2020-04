Reprise à huis clos envisagée pour la Bundesliga

Le premier ministre bavarois a indiqué ce jeudi qu'il était tout à fait probable que le championnat reprenne sans public.

Le Premier ministre bavarois Markus Söder a donné au football professionnel allemand l'espoir d'une reprise de championnat sans spectateurs. "Nous discuterons ensemble dans les prochaines semaines de la possibilité des matches à huis clos. Mais je pense que c'est envisageable", a-t-il déclaré à Munich.

La Ligue allemande de football (DFL) est en train d'étudier les différentes dates d'un retour sur les terrains et avec un maximum de précautions. : "Je vois et j'entends qu'il y a beaucoup de mesures sanitaires qui sont prises. C'est une pratique professionnelle. Nous allons à présent évaluer à nouveau soigneusement et ensuite on devra voir si on peut jouer des matches sans fans. Mais pour des rencontres avec des spectateurs certainement pas ", a poursuivi le politicien.

Söder a conclu en insistant sur la nécessité de revenir rapidement à une vie normale: "La pertinence du football est considérée non seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan psychologique", a expliqué Söder. "Pour beaucoup de gens, le football fait également partie de la joie", a conclu le ministre.

Pour rappel, les évènements et manifestations avec du public sont interdits outre-Rhin jusqu'au 31 aout prochain. L'annonce a été faite mercredi par la chancelière Angela Merkel.