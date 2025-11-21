Rennes - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'événement que toute la Ligue 1 attendait depuis plusieurs mois. Ce samedi au Roazhon Park, le match entre Rennes et Monaco ne sera pas seulement un duel pour l'Europe, ce sera le théâtre du grand retour de Paul Pogba. Après deux ans d'absence et une suspension pour dopage, le champion du monde 2018 est prêt à refouler les pelouses sous le maillot monégasque, éclipsant presque l'enjeu sportif d'une rencontre pourtant capitale.

Pogba, l'attraction qui polarise l'attention

Le suspense a duré, mais Sébastien Pocognoli l'a laissé entendre : la "Pioche" est prête. Son retour dans l'une des ambiances les plus chaudes de France est un pari immense. Dans quel état physique se trouve le milieu de terrain de 32 ans ? Son impact émotionnel et technique peut-il déjà changer le visage d'une équipe de Monaco en quête de stabilité ? C'est la grande inconnue qui passionne les observateurs et inquiète les supporters rennais.

Rennes face à sa bête noire historique

Pour le Stade Rennais, l'enjeu est de ne pas se laisser distraire par le cirque médiatique. Sur une dynamique encourageante avec des victoires contre Strasbourg et le Paris FC, les Bretons ont l'occasion de doubler leur adversaire du jour au classement. Mais pour cela, ils devront vaincre un complexe historique : Monaco est leur véritable bête noire, avec 54 défaites en 97 confrontations. Briser cette série face à un concurrent direct serait un signal fort envoyé au reste du championnat.

Un match sous haute surveillance arbitrale

Au-delà des stars et des revenants (Breel Embolo retrouvera aussi Monaco), ce match se jouera dans un climat de tension arbitrale. Les récentes polémiques autour de la VAR et les contestations monégasques ont placé les hommes en noir sous le feu des projecteurs. Dans ce contexte électrique, où chaque décision sera scrutée, la maîtrise des nerfs sera aussi importante que le talent pur pour espérer l'emporter.

Sur quelle chaine suivre le match Rennes - Monaco

Horaire et lieu du match Rennes - Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Roazhon Park

La rencontre entre Rennes et Monaco se jouera ce samedi 22 novembre à partir de 19h00, au Roazhon Park de Rennes

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus

9 F. Balogun

Infos sur l'équipe de Rennes

À l’heure de préparer un match capital à Monaco, Rennes aborde la rencontre avec plusieurs points d’interrogation dans son effectif. Seko Fofana reste très incertain après une alerte musculaire contractée durant la trêve internationale. Le milieu ivoirien n’a pas disputé la moindre minute avec sa sélection et le staff rennais prolonge l’observation afin d’évaluer une éventuelle participation.

La défense pourrait être affaiblie elle aussi : Alidu Seidu, revenu éprouvé par deux longs déplacements avec le Ghana, n’a pu effectuer qu’une séance légère cette semaine. Sa présence reste incertaine, ce qui compliquerait encore davantage les plans d’Habib Beye pour ce choc au sommet.

Une bonne nouvelle, toutefois : Nordi Mukiele a repris l’entraînement collectif avec de bonnes sensations. Le latéral pourrait revenir dans le groupe et apporter un renfort précieux au moment où la stabilité défensive fait défaut.

Ces incertitudes interviennent alors que Rennes a procédé à deux changements lors de la dernière journée, avec Rouault et Merlin titularisés. Breel Embolo, buteur en fin de match, reste l’une des armes offensives en forme, tandis que Brice Samba a signé un troisième clean sheet cette saison.

Infos sur l'équipe de Monaco

À Monaco, tous les regards sont évidemment tournés vers Paul Pogba, espéré pour une première apparition plus de deux ans après sa suspension. Le milieu français s'est remis de son souci à la cheville et espère faire partie du groupe qui se déplace en Bretagne.

Les absences restent nombreuses : Krepin Diatta (commotion), Vanderson et Christian Mawissa (ischios), ainsi que Mohammed Salisu (genou) devraient manquer le déplacement. Eric Dier, pourtant proche d’un retour, a rechuté à l’entraînement et sera indisponible plusieurs semaines supplémentaires.

Une éclaircie tout de même : Denis Zakaria, remis de sa blessure à l’adducteur, revient dans le groupe avec l’objectif de stabiliser un collectif en manque de repères. Folarin Balogun, lui, est suspendu après son expulsion face à Lens.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

