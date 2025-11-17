Ligue 1, la volte-face inattendue de Monaco pour Paul Pogba

Dans un entretien accordé à l’AFP, Sébastien Pocognoli a confirmé avoir ajusté son discours au sujet de Paul Pogba. Bien qu’il continue de croire en un retour prochain, il refuse désormais de s’avancer sur une date. Celui-ci expliquait : « J’espère. Mais la dernière fois que je l’ai dit… Donc j’essaie de ne plus trop m’avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c’est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute. (…) Mon rôle maintenant, c’est de l’aider avec le staff. Et si on arrive, ne serait-ce qu’à lui donner le sourire à l’occasion de matches professionnels, ce sera quelque chose de fantastique. Est-ce que ce sera facile ? Je ne peux pas le dire. Mais on y travaille et Paul a une grosse force de caractère. Et je pense que la tête contrôle beaucoup de choses. »

Ce revirement illustre une évolution logique dans la gestion du dossier Paul Pogba. Après les premiers signaux encourageants, l’ASM adopte désormais une stratégie fondée sur la patience et la prudence. La priorité est d’éviter toute précipitation susceptible de compromettre la rééducation du milieu de terrain, alors que Paul Pogba cherche d’abord à retrouver une condition optimale avant de penser aux échéances sportives.