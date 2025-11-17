Alors que Paul Pogba avait enfin retrouvé un point de chute après de longs mois d’incertitude, son retour espéré sur les terrains de Ligue 1 n’a cessé de se dérober. L’AS Monaco, qui voyait en lui une recrue capable d’apporter expérience et créativité, a progressivement revu son discours face à une succession d’obstacles imprévisibles. Entre ambitions personnelles, impatience populaire et imprévus médicaux, le dossier du champion du monde 2018 a pris une tournure inattendue, laissant planer le doute sur le calendrier réel de sa réapparition officielle. Une situation complexe, au cœur d’un revirement désormais assumé par le club.
Ligue 1, la volte-face inattendue de Monaco pour Paul Pogba
- AFP
Un début d’aventure mouvementé pour Paul Pogba à Monaco
Lorsque Paul Pogba a signé son contrat de deux ans avec l’AS Monaco, l’émotion avait pris le dessus. En larmes lors de son engagement, il mettait fin à près de deux ans de galère liés à sa suspension pour dopage. Sur le plan administratif, Paul Pogba avait bel et bien retrouvé un club. Mais sur le terrain, sa renaissance reste un objectif lointain tant son absence prolongée suscite interrogations et attentes. À peine réintégré à un collectif, Paul Pogba n’a pas caché sa volonté de retrouver l’équipe de France, imaginant pouvoir postuler au Mondial 2026 en cas de rétablissement rapide.
La première projection optimiste venait le 30 octobre, lorsque Sébastien Pocognoli évoquait l’hypothèse d’un retour dans le groupe pour affronter le Paris FC. Paul Pogba semblait proche d’une première apparition, le coach déclarant : « Oui, il est possible qu’il soit réincorporé au groupe. Il reste encore un entraînement avec une certaine charge de travail, et s’il se sent bien, on serait dans le processus qu’on avait fixé. Il ne serait pas illogique de le voir sur la feuille de match ».Mais le lendemain, Paul Pogba subissait une entorse de grade 2 à la cheville, rendant caduc ce plan d’un retour express.
- AS Monaco
Le retour avorté de Paul Pogba sur les terrains
Le 7 novembre, Sébastien Pocognoli prenait déjà plus de recul. Face à la situation médicale de Paul Pogba, le technicien monégasque évoquait un retour uniquement après la trêve internationale, précisant : « Un retour après la trêve ? C’est ce qui est prévu. On est sur ce timing. Maintenant, à voir aux entraînements comment ça va se passer, mais oui on est sur ça ». L’entraîneur justifiait ainsi sa prudence, conscient que Paul Pogba devait avant tout retrouver un rythme stable avant d’envisager une reprise en compétition.
Cependant, à mesure que les jours avançaient, les réserves de Pocognoli se faisaient plus fortes. Le Belge, qui observait chaque séance réalisée par Paul Pogba, notait une progression irrégulière, marquée par des phases d’euphorie et des moments de ralentissement. Face à cette situation fluctuante, l’AS Monaco prenait ses distances avec toute communication trop optimiste, préférant laisser le processus suivre son cours naturel.
- AFP
Sébastien Pocognoli émet des doutes sur le retour de Pogba
Dans un entretien accordé à l’AFP, Sébastien Pocognoli a confirmé avoir ajusté son discours au sujet de Paul Pogba. Bien qu’il continue de croire en un retour prochain, il refuse désormais de s’avancer sur une date. Celui-ci expliquait : « J’espère. Mais la dernière fois que je l’ai dit… Donc j’essaie de ne plus trop m’avancer. Cela arrivera au moment où ça doit arriver. Tout ce que je peux dire, c’est que, quand il est sur le terrain, je vois quelqu’un d’heureux et focalisé sur le fait revenir au plus haut niveau. Il n’y a aucun doute. (…) Mon rôle maintenant, c’est de l’aider avec le staff. Et si on arrive, ne serait-ce qu’à lui donner le sourire à l’occasion de matches professionnels, ce sera quelque chose de fantastique. Est-ce que ce sera facile ? Je ne peux pas le dire. Mais on y travaille et Paul a une grosse force de caractère. Et je pense que la tête contrôle beaucoup de choses. »
Ce revirement illustre une évolution logique dans la gestion du dossier Paul Pogba. Après les premiers signaux encourageants, l’ASM adopte désormais une stratégie fondée sur la patience et la prudence. La priorité est d’éviter toute précipitation susceptible de compromettre la rééducation du milieu de terrain, alors que Paul Pogba cherche d’abord à retrouver une condition optimale avant de penser aux échéances sportives.