Pogback ! Enfin le retour pour Pogba

Paul Pogba est enfin sur le point de fouler à nouveau les pelouses après plus de deux ans d'absence. Monaco se préparerait à l'accueillir dans son effectif ce week-end. Le joueur de 32 ans n'a plus joué en compétition officielle depuis le 3 septembre 2023, date de sa brève apparition lors de la victoire 2-0 de la Juventus contre Empoli. Cette brève apparition allait être sa dernière à Turin avant que sa carrière ne bascule dans l'incertitude.

La carrière du milieu de terrain a pris un tournant dramatique en août 2023 lorsqu'il a été contrôlé positif à la DHEA, une substance interdite qui augmente le taux de testostérone, après un match contre l'Udinese. Pogba a d'emblée affirmé que la substance était entrée dans son organisme par inadvertance, via des compléments alimentaires qu'il croyait sans danger. En février 2024, le verdict initial a été sans appel : il a écopé d'une suspension de quatre ans infligée par les autorités antidopage italiennes. Pogba a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a réduit sa suspension à 18 mois, lui permettant de revenir à partir de mars 2025. Plus tôt cette année, une fois sa suspension purgée, Monaco a offert au champion du monde 2018 une porte de sortie. Pogba a accepté l'offre et a signé un contrat de deux ans, s'engageant à retrouver sa forme et à redorer son blason.

Reprise de l'entraînement

Cette semaine a marqué le tournant tant attendu à Monaco. Selon L'Équipe, Pogba s'est entraîné pleinement avec le groupe jeudi, a terminé la séance sans incident et devrait en faire autant vendredi. S'il sort indemne de ces deux journées, il voyagera avec l'équipe à Rennes et devrait jouer. Monaco prévoit d'augmenter progressivement son temps de jeu au cours des prochaines semaines, avec pour objectif final d'enchaîner deux matchs de 90 minutes avec seulement trois jours de récupération. Pogba est déterminé à retrouver son meilleur niveau, notamment grâce au rêve de représenter la France à la Coupe du monde 2026. Il compte 91 sélections et 11 buts en équipe nationale, et croit fermement qu'un dernier chapitre en bleu est possible s'il fait ses preuves en Ligue 1.