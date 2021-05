Rennes, l'agent de Camavinga sort du silence concernant son avenir

Jonathan Barnett a fait le point sur la situation de l'international français. Il n'a ni écarté un départ, ni une prolongation au Stade Rennais.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga arrive à la croisée des chemins cet été. Prolonger dans son club formateur ou prendre son envol. Et si ça ne tenait qu'à son agent, la décision serait très certainement vite prise. Dans une interview accordée à SNTV, Jonathan Barnett a évoqué l'avenir d'Eduardo Camavinga et si aucune décision n'a été prise, les offres ne manquent pas pour l'international français.

"Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres cette année, beaucoup d'offres et de bonnes. Je parle des meilleurs clubs. Eduardo Camavinga est assez bon pour jouer pour un club évoluant en Ligue des Champions. Mais nous ne voulons précipiter personne. Je suis un vieil homme et j'ai également appris beaucoup de choses dans le football. Il y a le bon moment pour passer à autre chose et jouer reste la chose la plus importante à son âge", a expliqué l'agent d'Eduardo Camavinga.

"Jouer dans un bon club est agréable pour lui, cela lui permet d'apprendre. C'est peut-être cette année qu'il voudra avoir une année supplémentaire. Il doit parler à sa famille, à son père. Nous allons tous nous asseoir et décider. Nous parlerons également à Rennes et déciderons. Il n'y a pas de précipitation pour lui. Il est probablement le meilleur jeune joueur du monde. Il vient d'avoir 18 ans, il y a environ trois ou quatre semaines. Il est donc plus jeune que tous les autres. Il a déjà été international français, a marqué un but pour la France, bien qu'il ne soit pas un buteur. C'est un talent incroyable. Il pouvait jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Il va encore être un grand talent à 19 ans. Ce n'est pas si vieux que ça, 19 ans", a ajouté le Gallois.

Barnett voit grand pour Camavinga

Dans une interview accordée à Telefoot le week-end dernier, Eduardo Camavinga faisait son auto-critique après une saison mitigée : "On ne va pas se mentir, j'ai quand même fait une saison moyenne. Il y a eu beaucoup de bas, je n'ai pas tout le temps fait ce qu'il fallait. Après, il faut se servir de ça pour rebondir. Il faut être réaliste. Je sais que je n'ai pas fait que des bons matchs. Je sais que j'ai énormément de choses à améliorer et je ne vais pas me cacher derrière l'âge, ce sont des choses qui arrivent".

En février dernier pour Goal, Jonathan Barnett avait déjà évoqué l'avenir du Rennais, lui prédisant un futur brillant : "Pour le moment, c'est un joueur rennais. Il aime Rennes et, pour l’instant, nous n’avons pas vraiment été attirés par d’autres clubs. Ce n’est pas notre position. Voyons ce qui se passera plus tard, mais il est bien à Rennes et c’est très bien. Être le meilleur milieu de terrain du monde, c’est comme ça que je vois son avenir, avec beaucoup de médailles et beaucoup de trophées".

Le Real Madrid est un grand club, un grand club pour lequel jouer. Eduardo aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer. Ils seront l'un des quatre des cinq clubs au monde où il pourrait aller. Eduardo adorerait jouer pour un club de haut niveau. Le Real Madrid est l'un de ces meilleurs clubs au monde, tout comme Barcelone. Coûtera-t-il plus de 50 millions d'euros ? Je pense que oui", avait conclu l'agent d'Eduardo Camavinga. En attendant, le Français va finir sa saison avec le Stade Rennais et aura peut-être l'occasion de se montrer davantage cet été avec les Bleus ou les Bleuets.