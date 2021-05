Stade Rennais - Eduardo Camavinga : "Je ne vais pas me cacher derrière l'âge"

Moins performant que la saison dernière, le jeune international français a livré un discours lucide par rapport à ses prestations. Sans paniquer.

Rétrogradé avec les Espoirs pour disputer l’Euro U21, Eduardo Camavinga n’a pas le blues, lui qui a connu ses premières sélections avec les A durant les derniers rassemblements de 2020. Un peu moins à l’aise depuis quelques mois avec le Stade Rennais, le milieu de terrain est conscient de son léger coup de moins bien. Lucide.

"On ne va pas se mentir, j'ai quand même fait une saison moyenne. Il y a eu beaucoup de bas, je n'ai pas tout le temps fait ce qu'il fallait. Après, il faut se servir de ça pour rebondir. Il faut être réaliste", a déclaré le jeune talent, dans un entretien que Téléfoot diffusera dimanche. Le Français sait qu'il doit encore s'améliorer, mais ne panique pas.

"Je sais que j'ai énormément de choses à améliorer"

"Je sais que je n'ai pas fait que des bons matchs. Je sais que j'ai énormément de choses à améliorer et je ne vais pas me cacher derrière l'âge, ce sont des choses qui arrivent", a ainsi ajouté celui affrontera le Paris Saint-Germain, dimanche, dans un match décisif pour la course à l'Europe côté Rennais et pour la course au titre côté Parisien.

Au mois de mars, Eduardo Camavinga avait déjà livré un discours plein de maturité au moment de rejoindre les Espoirs. "Pas de regret. Je vais disputer une grande compétition. Ma première en équipe de France. Il faut positiver, je suis heureux d’être ici. Matteo (Guendouzi) et « Jorko » (Ikoné) ont déjà vécu cette situation en quittant les A pour revenir en Espoirs", avait-il expliqué dans un entretien accordé au Parisien. Heureusement, le milieu de terrain se sait bien entouré. Idéal pour garder la tête froide.

"Avant, même si j’avais une douleur, quitte à me péter, je jouais quand même. Parfois, il faut faire avec, mais je dois aussi voir sur le long terme. J’ai investi dans les Game Ready, bottes et Compex (NDLR : outils de récupération). J’ai un kiné, je fais beaucoup de soins. Je dors plus, je fais beaucoup de siestes, je fais attention à l’alimentation aussi."