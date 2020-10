Rennes - Julien Stéphan craint l'expérience du FC Séville

L'entraîneur du Stade Rennais, adversaire du FC Séville ce mercredi soir en C1, redoute le manque d'expérience de son équipe face aux Espagnols.

Alors que les deux équipes ont partagé les points à l’occasion de la 1ère journée : Rennes à domicile face à Krasnodar (1-1) et Séville contre (0-0). À la veille de leur affrontement, Julien Stéphan, l'entraîneur des Bretons, s'est exprimé en conférence de presse, mardi, louant la qualité des Espagnols.

"On s'attend à un match très compliqué"

"C'est une équipe très forte, très expérimentée, qui a l'habitude de jouer les compétitions européennes et qui a gagné quatre des six dernières éditions de la . Ils ont fait des rotations ces derniers temps, ça n'a pas tourné en leur faveur, même s'ils ont eu de nombreuses occasions. On s'attend à un match très compliqué de par ses joueurs et son expérience européenne", a ainsi déclaré le technicien français, qui s'attend donc à une partie délicate face à une grande équipe européenne.

Séville, Loepetegui voulait des questions sur Rennes

Plus d'équipes

De son côté, Julen Lopetegui, entraîneur du , s'est lui aussi montré élogieux envers les Rennais. Vous ne m'avez pas beaucoup interrogé sur Rennes. "C'est une grande équipe, une très grande équipe. Ils ont terminé deuxièmes (troisièmes, ndlr) l'année passée. C'est le premier match chez nous contre un très bon adversaire", a pour sa part déclaré l'ancien coach du . Pour rappel, le devra notamment composer avec les absences de Steven Nzonzi et d'Eduardo Camavinga.