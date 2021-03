Rennes, Holveck dresse le profil du successeur de Stéphan

Le président du Stade Rennais qui travaille en coulisses avec ses équipes a dressé le profil du futur entraîneur du club.

Une page de l'histoire du Stade Rennais se tourne. Julien Stéphan a décidé de quitter le club breton et de présenter sa démission suite à la mauvaise passe du Stade Rennais et a la saison en dents de scie des Rouge et Noir. Une décision surprenante y compris pour les dirigeants du club qui ont nommé Philippe Bizeul, ancien adjoint de Julien Stéphan, en tant qu'entraîneur intérimaire. Il dirigera le match contre Lyon ce mercredi.

Le Stade Rennais va désormais devoir se mettre au boulot pour trouver un successeur à Julien Stéphan. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse dont ceux de Bruno Génésio, Jocelyn Gourvennec ou encore Lucien Favre, les trois techniciens étant actuellement sans club. Mais le club breton a fait savoir qu'il n'allait pas se presser pour nommer un nouvel entraîneur, bien que les dirigeants travaillent en coulisses pour trouver l'homme idéal.

Interrogé par RMC Sport en fin de journée ce lundi, Nicolas Holveck a dressé le profil du successeur de Julien Stéphan : "Sincèrement, même si avec Julien (Stéphan), tout se passait fantastiquement bien, mon rôle c’est d’anticiper l’avenir. Bien évidemment qu’on travaille sur le profil d’un entraîneur depuis un certain temps, parce que Julien aurait pû être sollicité par d'autres équipes. Sans bien sûr contacter les concernés".

Holveck n'écarte pas les pistes Favre et Gourvennec

L'article continue ci-dessous

"Un entraîneur qui a connu le très haut niveau, qui est en capacité de faire jouer les jeunes du centre de formation, puisque c’est l’un des piliers de notre stratégie. Un entraîneur entraînant qui, comme Julien Stéphan, est au centre des séances, qui anime son vestiaire avec beaucoup d’énergie. Voilà le profil idéal dont le Stade Rennais a besoin aujourd’hui", a ajouté le président du Stade Rennais qui a également qualifié Jocelyn Gourvennec et Lucien Favre comme "deux très bons entraîneurs".

Plus tôt dans la journée, en conférence de presse, Nicolas Holveck avait déjà évoqué la démission de Julien Stéphan. Le président du Stade Rennais a été surpris par la décision de son entraîneur suite à la défaite contre Nice et a essayé de le retenir : "On sait que ce métier est extrêmement dur. Il a un degré d'exigence incroyable. Il ne voulait pas mettre le club en danger. Il pensait que c'était mieux sans lui. On a essayé de le convaincre. (…) C'était impossible de le faire changer d'avis".

"C'est une décision très lourde pour lui-même. J'imagine qu'il avait bien pesé les éléments avant. Il a montré qu'il avait cette force de caractère. Quand il vous donne cette décision, pour le faire changer d'avis, c'est impossible. Je pense que c'était mûrement réfléchi en lui. Il était intimement convaincu qu'il n'était plus l'homme de la situation pour le Stade Rennais. Ça fait 10 ans qu'il est au Stade Rennais. Il s'identifie au Stade Rennais. Il ne veut en aucun cas être un problème pour le Stade Rennais. Je ne suis pas d'accord avec son analyse mais il est déterminé", a ajouté le président du Stade Rennais.