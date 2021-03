Rennes, Bizeul : "Valoriser le travail fait par Julien Stéphan"

Nommé entraîneur intérimaire du Stade Rennais suite à la démission de Julien Stéphan, Philippe Bizeul est focalisé sur le choc contre Lyon.

Coup de tonnerre au Stade Rennais ce lundi. En difficulté depuis quelques semaines en championnat et en chute libre au classement en Ligue 1, Rennes a dû faire face à la démission de son entraîneur, Julien Stéphan, ce lundi matin. Vainqueur de la Coupe de France sur le banc du Stade Rennais, Julien Stéphan a décidé de quitter le club breton après une nouvelle défaite, contre Nice, à domicile, vendredi soir en Ligue 1.

Philippe Bizeul, son ancien adjoint, a été nommé entraîneur intérimaire en attendant que Nicolas Holveck et Florian Maurice nomment un successeur à Julien Stéphan, bien qu'ils aient admis ne pas être pressé de le faire. En attendant, Philippe Bizeul va devoir prendre la barre du groupe rennais et se tourner vers le prochain match qui arrive à grande vitesse puisque Rennes affronte l'Olympique Lyonnais ce mercredi. Présent en conférence de presse, Philippe Bizeul est revenu sur sa promotion.

"C'est un sentiment que je souhaite garder, c'est quelque chose d'intime, par respect pour Julien. Sachez que c'est fort en tout cas. On a réfléchi rapidement à la séance, les joueurs ont vraiment répondu à nos attentes. C'est un choc mais on a créé les conditions pour qu'il soit bénéfique. On a créé les conditions pour qu'on passe tout de suite au football et qu'on ne pense pas aux choses négatives", a expliqué le technicien de 50 ans.

Bizeul ne pense pas à son futur

"Le poste d'entraîneur intérimaire ? Je l'ai fait à Tours et deux fois au Havre et ce n'est pas agréable. Je ne suis pas venu au Stade Rennais, un club qui m'est cher, pour faire cela. J'adhérais à tout ce qui était demandé par Julien. il faut créer par des petites choses pour que les joueurs s'expriment au mieux. Ce ne seront pas des changements radicaux, puisque j'étais totalement dans le projet. On va essayer de voir différentes associations entre joueurs", a ajouté l'ancien adjoint de Julien Stéphan.

Philippe Bizeul ne veut pas penser à son cas personnel : "Mon avenir ? Je n'ai pas réfléchi à ça, je pense à Lyon en ôtant l'affect puisque j'étais à Lyon l'année dernière. L'esprit qui m'anime et de valoriser le travail qui a été fait par un grand technicien. J'ai plus de 500 matchs sur un banc en tant qu'adjoint et j'ai rarement vu un groupe aussi travailleur et avec autant de qualités. Il est simplement dans une période creuse".

L'entraîneur intérimaire du Stade Rennais espère rebondir face à Lyon : "On a vu un groupe dynamique qui avait des choses à se prouver. Aller chercher le négatif pour obtenir du positif, ce n'est pas le bon chemin. Ambitionne-t-on une victoire à Lyon ? Heureusement mais la tâche va être ardue. Je connais la maison, ils vont faire en sorte que le résultat d'hier influe sur le résultat de mercredi. Une absence de leaders ? Non, il y en a. Si je vous donne tous les éléments, Rudi Garcia, qui est très exprimenté, va aller éteindre ces leaders."