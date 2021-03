Stade Rennais, Holveck et Maurice réagissent au départ de Stéphan

Le président et le directeur sportif du Stade Rennais sont revenus sur la démission de Julien Stéphan et ont évoqué le futur du club.

Julien Stéphan n'est plus l'entraîneur du Stade Rennais. Comme annoncé par L'Equipe, puis confirmé par Goal, le technicien de 40 ans a présenté dimanche sa démission aux dirigeants, qui l'ont acceptée. Une information officialisée dans la foulée par le club breton qui précise que Philippe Bizeul, adjoint de Julien Stéphan et titulaire du BEPF, assurera l’intérim dès la séance de ce lundi matin. Bizeul devrait aussi être sur le banc pour affronter son ancien club, l'Olympique Lyonnais, mercredi dans le cadre de la 28e journée de L1.

Quelques heures après la démission de Julien Stéphan, Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, et Florian Maurice, directeur sportif du club breton, se sont présentés en conférence de presse pour revenir sur le départ de l'entraîneur rennais. Le président du Stade Rennais a avoué que Julien Stéphan voulait démissionner dès vendredi : "C'est assez simple. Après le match de vendredi, on a échangé avec Julien qui a commencé à nous faire part de sa réflexion. On s'est donné rendez-vous dans la suite du week-end pour échanger plus précisément, il nous a confirmé qu'il ne se sentait plus capable d'amener la force nécessaire au groupe pour avancer et aller chercher les objectifs".

"Il a toujours dit qu'il mettrait l'institution au-dessus de lui et qu'il ne voulait pas la mettre en danger parce qu'il avait la sensation qu'il ne pouvait plus amener au niveau d'exigence qu'il s'imposait. (...) Le projet passait par Julien. C'était des moments très difficiles pour lui. Il se met des degrés d'exigence incroyables et pensait ne pas pourvoir les atteindre. Il pense que c'était mieux sans lui. On a essayé de le convaincre. il 'navait plus l'énergie nécessaire. J'ai déjà vécu ce contexte une fois avec des gens qui s'identifient au club. Un entraîneur qui prend ce genre de décison, c'est extraordinairement rare. C'était sa convition la plus profonde", a ajouté Holveck.

Holveck et Maurice ne s'y attendaient pas

Le président du Stade Rennais a été tout de même surpris par le départ de Stéphan : "Très sincèrement, je ne m'y attendais pas. Je savais qu'on aurait une discussion en fin de saison mais il intériorise énormément de choses et vous ne pouvez montrer aucun sentiment dans un vestiaire. Il faut être un animal dans le vestiaire. Il n'a jamais montré de failles. Les joueurs ne l'ont pas du tout lâché. C'est son ressenti, sa décision. Je n'ai pas à être déçu, je respecte sa décision. J'ai découvert un extraordinaire entraîneur, un homme sincère, loyal, franc. Sa décision lui appartient. Ce qui nous préoccupe c'est l'avenir. On ne peut pas faire part de nos sentiments. Notre seule occupation est de penser à la suite. Ce n'est pas un coup de de massue, le football est une affaire d'adptation permamnente. Il faut rebondir tout de suite et ça doit donner une énergie incroyable pour la suite".

Florian Maurice a également été surpris et a déjà reçu des messages d'entraîneurs intéressés par le poste : "On n'avait pas imaginé cette décision il y a quelques jours. Les joueurs ont été suspris mais ils ont une carrière à faire, une saison à terminer. On doit s'adapter à cette décision. Une décision qu'il a prise dans le week-end. On a tout fait pour le dissuader de prendre cette décision. On était parti pour faire un bout de chemin ensemble. On a tous une part de responsabilité quand les évènements sont difficiles".

"On a reçu toujours une montagne de propositions. Je préfère faire mon choix. La priorité absolue, c'est le match qui arrive. L'objectif es de prendre la meilleure décision et ce n'est pas dit que celle qui sont prises le plus rapidement sont les meilleures. J'ai reçu 70 textos et propositions d'entraineur depuis ce matin. Il faut qu'on avance pas à pas. On a un match très important à Lyon, notamment sur un plan personnel. derrière, on va travailler avec Nicolas pour trouver la solution. C'est quelqu'un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais, pour développer du jeu, des joueurs. Ce qu'a fait Genesio à Lyon ? Oui, il a été capable de faire ça", a conclu le directeur sportif de Rennes.