Rennes - Grenier : "Sans doute la saison la plus complète de ma carrière"

Le milieu de terrain rennais a évoqué dans France Football la finale de la Coupe de France face au PSG, la saison de son club, mais aussi son avenir.

Clément Grenier réalise une saison pleine du côté de Rennes, où il est arrivé l'été dernier après une demi-saison à . Repositionné plus bas sur le terrain sous les ordres de Julien Stephan, l'ancien lyonnais s'est imposé comme un rouage essentiel du jeu rennais.

Dans un entretien accordé à Football, il se confie sur cet exercice réussi, qui l'a vu disputer un huitième de finale d'Europa League contre (3-1, 0-3) et bientôt une finale de contre Paris. "C'est sans doute l'exercice le plus complet de ma carrière (...). Rennes a voulu m'acheter pour me faire franchir un cap. Ça m'a donné l'opportunité de retrouver la Coupe d'Europe, de jouer à nouveau tous les trois jours, ce que j'avais toujours connu. J'avais envie de ça, d'un club avec de l'ambition mais aussi de l'humilité."

L'article continue ci-dessous

C'est d'ailleurs avec ambition qu'il se projette sur la finale contre Paris ce samedi (21h). "Pour moi, on a tout à gagner. Il ne faut surtout pas penser au fait que le attend ce titre depuis longtemps. On est outsider, mais, après la saison qu'on a vécue, avec nos supporters qui nous ont suivis partout en Europe au prix de grands sacrifices, on peut réaliser cet exploit, tous ensemble", estime l'international français.

Celui qui s'est révélé au poste de meneur de jeu à revient également sur son repositionnement plus bas en Bretagne, dans un milieu à deux récupérateurs. "D'un côté, il faut bien défendre et être bien placé. De l'autre, quand on attaque, on doit regarder vers l'avant tout en étant dans l'anticipation si on perd le ballon. Le coach Julien Stéphan insiste beaucoup là-dessus, il me demande d'équilibrer l'équipe quand on attaque. Faire monter le bloc quand je n'ai plus le ballon, me positionner pour être tout de suite présent à la perte de balle."

Enfin, au moment d'évoquer son avenir - alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2021 -, il avoue : "ne pas jouer l'Europe la saison prochaine serait une perte pour tout le club, pas seulement pour moi. Mais on est encore en course, via la Coupe de France, et en Championnat. Je suis focalisé là-dessus. Je ne pense pas encore à l'année prochaine, ce serait égoïste et se tromper d'objectif. Je partirai en vacances avec ma famille, et on verra."