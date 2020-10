Rennes-Brest (2-1) : Rennes se rassure avant d'affronter Chelsea en Ligue des champions

Menés au score, les Rennais se sont finalement imposés dans le derby breton.

Rennes renoue avec la victoire

La victoire de Rennes dans le derby breton est logique mais elle ne fut pas facile à obtenir. Malgré l'absence de Camavinga (forfait sur blessure), les hommes de Julien Stéphan ont outrageusement dominé le premier acte mais ont fait preuve d'une terrible inefficacité : 10 tirs sans en cadrer un seul. Symbole de cette maladresse, le tir sur la barre de Martin Terrier (25e).

De son côté, Brest, avec sa défense basse et qui procédait en contre, n'avait tiré qu'une fois au but, là aussi sans trouver le cadre…

Et en deuxième période, malgré sa domination, Rennes se faisait surprendre par des Brestois opportunistes, qui marquaient sur leur premier tir cadré de la rencontre : après un centre de Faussurier, Mounié déviait de la tête pour Honorat qui marquait de près, du droit (0-1, 57e).

Mais ces Rennais ont du caractère et un excellent jeu de tête : à la suite d'un coup, Damien Da Silva surgissait au deuxième poteau pour égaliser (1-1, 66e). Et quatre minute plus tard, Aguerd reprenait victorieusement un corner pour permettre à son équipe de prendre les commandes (2-1, 70e).

Les Blues sont en forme

Rennes qui restait sur trois matches sans victoires en championnat (nuls contre Reims et , défaite contre Angers) et deux rencontre sans succès en (nul contre Krasnodar et défaite à Séville) retrouve ainsi le sourire et de la confiance avant un périlleux déplacement à . Les Blues sont en effet en forme : ils ont battu Burnley 3-0 et Edouard Mendy, ancien portier du Stade Rennais, est infranchissable.