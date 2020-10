Burnley - Chelsea (0-3), les Blues déroulent avant Rennes

Chelsea a fait forte impression ce samedi lors d’un déplacement à Burnley (3-0). Une bonne répétition avant Rennes.

Pour le compte de la 7e levée de , se déplaçait ce samedi à . Les Londoniens n’ont pas eu trop de difficultés pour se défaire des Clarets. Emmenés notamment par l’excellent Hakim Ziyech, ils ont signé un large et convaincant succès (3-0). Une démonstration de force qui ne doit pas vraiment rassurer le , futur adversaire des Blues en Ligue des Champions.

Ziyech de nouveau décisif

L’équipe de Sean Dyche a résisté pendant une demi-heure, avant de céder sur une frappe du gauche de Ziyech. Le Marocain a exploité une passe de Tammy Abraham, devenant le premier joueur de Chelsea a scoré à chacune de ses deux premières titularisations avec le club depuis Diego Costa.

L’ancien joueur de l’ a apporté beaucoup de fluidité à la formation entrainée par Frank Lampard. Résultat ; cette équipe se montre beaucoup plus tranchante offensivement, et même plus équilibrée, avec des attaquants qui sont désormais concentrés sur leurs rôles, à l’instar de Timo Werner. L’Allemand a livré une prestation très intéressante, et qui fut récompensée par un but à la 70e. D’un tir du plat du pied droit, il a clôturé la marque suite à un service de…Ziyech.

Le coup de casque de Zouma

Chelsea a aussi fait mouche sur un coup de pied arrêté. A la 63e minute, Kurt Zouma a doublé la mise d’un joli coup de casque après un corner de Mason Mount. Le Français confirmait son aisance dans ce domaine. L’ancien stéphanois n’était pas le seul Frenchie à marquer des points lors de cette rencontre. C’était aussi le cas de N’Golo Kanté, très influent dans l’entrejeu, avec pas moins de 100 ballons touchés et une précision de passes quasi parfaite (96%).

En s’imposant, Chelsea se hisse à la 4e place du classement, à un point seulement des trois équipes occupant la tête du classement. Petit à petit, cette formation commence à trouver sa vitesse de croisière, et il ne serait pas étonnant de la voir poursuivre sur sa lancée et se mêler à la course au titre.