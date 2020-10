Chelsea : La statistique d'Edouard Mendy qui fait très mal à Kepa

Depuis son arrivée à Chelsea, Edouard Mendy est pratiquement infranchissable.

Ce samedi, Chelsea s'est imposé 3-0 à Burnley. Titulaire dans les buts, Edouard Mendy s'est une nouvelle fois montré à son avantage.

Et depuis son arrivée chez les Blues en septembre, en provenance de Rennes, Edouard Mendy est tout simplement devenu indispensable. En six matches, il n'a concédé qu'un seul but ! A titre de comparaison, Kepa, ancien titulaire dans la cage des Blues avait encaissé 14 buts lors de ses dix dernières apparitions.

Edouard Mendy est également le premier gardien de depuis Petr Cech (en 2004) à réaliser trois blanchissages lors de ses trois premiers matches de . Autant dire que Kepa n'est pas prêt de retrouver une place de titulaire…