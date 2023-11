Rennes : Battu par l’OL, Bruno Génésio fixé sur son avenir

La première victoire de l’Olympique Lyonnais en championnat de France cette saison fait des victimes.

Le Stade Rennais accordait son hospitalité à l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park, dimanche, dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1 de France. A l’issue de la rencontre, les Gones se sont offert leur première victoire de la saison.

Génésio sur la sellette

Le Stade Rennais est le club qui a donné du sourire à l’Olympique Lyonnais en cette saison très compliquée que vivent les Gones. Accroché par le FC Metz (1-1) lors de la onzième journée, Lyon a pu réussir à s’imposer au Roazhon Park. En effet, les hommes de Fabio Grosso se sont imposés 0-1 devant les Rouge et Noir.

Cette défaite, la quatrième en Ligue 1, a confirmé le début de saison compliqué des Rennais, qui n’ont pu obtenir que deux victoires après douze matchs joués en championnat de France. Avec cette défaite, l’avenir de l’entraîneur français du club breton est en pointillé.

Génésio fixé cette semaine

S’il est lui-même incertain sur son avenir à la tête du club Rouge et Noir, Bruno Génésio devra être fixé cette semaine. « Lorsque vous avez douze points en douze journées dans un club qui a pour objectif de jouer la Ligue des Champions, qui a mis des moyens en début de saison pour recruter, évidemment que le coach se pose en premier responsable et qu’il y a des interrogations sur son cas », avait-il déclaré en conférence de presse après la défaite contre l’OL.

A en croire les informations de L’Equipe, Bruno Génésio sera fixé sur son avenir avant la fin de cette semaine en cours. Même s’il animera la séance d’entraînement de ce mercredi 15 novembre 2023, l’avenir du technicien français au Roazhon Park est incertain.

Selon le quotidien sportif français, une réunion devrait avoir lieu cette semaine entre le président Olivier Cloarec, le directeur sportif Florian Maurice et l’entraîneur du Stade Rennais lui-même pour décider de l’avenir de ce dernier. Le Stade Rennais n’a gagné que deux matchs en Ligue 1 depuis le début de la saison. Le club breton compte six matchs nuls et quatre défaites. Ce qui le place à la 13e place avec 12 points au compteur.