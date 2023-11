Rennes – Lyon (0-1) : Bruno Génésio dubitatif sur son avenir !

Battu sur ses propres installations dimanche par l’OL, l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, remet en doute son avenir.

Ce dimanche, le Stade Rennais a accueilli l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la douzième journée du championnat de France au Roazhon Park. Réduits à 10 depuis la cinquième minute avec l’expulsion de Guéla Doué.

Première victoire pour Lyon

C’est un ouf de soulagement pour les Gones. En difficultés pour confirmer sur le terrain depuis le début de la saison sportive en cours, l’Olympique Lyonnais a retrouvé du sourire, dimanche. Contraint au partage des points le FC Metz (1-1) lors de la onzième journée, Lyon était en déplacement au Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais, dimanche, pour le compte de la douzième journée.

Nominé à la tête de la barre technique de l’OL après le limogeage de Laurent Blanc, Fabio Grosso, dans la douleur, a donné du sourire aux supporters de l’OL à Rennes. En effet, l’Olympique Lyonnais s’est imposé sur la plus petite des marges (0-1).

Génésio dubitatif sur son avenir à Rennes

Après sa victoire méritée contre le Panathinaïkos (3-1) en quatrième journée de Ligue Europa, jeudi, le Stade Rennais a été méconnu ce dimanche en Ligue 1 de France. Les coéquipiers de Martin Terrier ont été décevants face à l’OL, qui s’est réjoui avec sa première victoire de la saison. Après le match, l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Génésio, qui a pété les câbles à la mi-temps contre un membre du staff de l’OL, est revenu sur son avenir à la tête des Rouge et Noir.

Interrogé sur sa situation, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a jugé bon de ne pas répondre aux questions des journalistes. « Je suis entraîneur, je ne suis pas décideur de mon sort ou des questionnements qu’il peut y avoir sur mon avenir. Ce n’est pas à moi de vous répondre là-dessus », a déclaré Bruno Génésio.

Rappelons qu’après la défaite (0-1) face à l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais descend à la 13e place du championnat de France avec 12 points au compteur après douzième journée. Génésio et ses hommes comptent seulement deux victoires, six matchs nuls et quatre défaites.