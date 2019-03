Rennes-Arsenal, Unai Emery : "Ben Arfa est un très bon joueur qu'on va essayer de contrôler"

Unai Emery et Matteo Guendouzi étaient présents ce mercredi en conférence de presse avant le huitième de finale de Ligue Europa contre Rennes.

L'absence de Lacazette et sa suspension

Unai Emery : "J'ai parlé avec lui. Il pensait qu'il allait écoper d'un match de suspension. Je lui ai dit qu'il pourrait avoir plus de matches. On jouera sans lui jeudi, mais nous sommes confiants, nous avons des joueurs de talents qui pourront remplacer Lacazette."

La fatigue de certains joueurs

"Ça ne doit pas être une excuse. Nous devons jouer beaucoup de matches et nous seront prêts. La Premier League gère le calendrier, on doit se préparer, mais on a suffisamment de bons joueurs pour jouer ces matches. On est habitué à ce rythme."

L'avis du coach sur Rennes

"C'est une équipe très organisée, ils ont beaucoup de joueurs de talent, mais il faut que nous nous concentrions sur notre jeu et sur notre tactique."

Ses retrouvailles avec Ben Arfa

"C'est un très bon joueur qu'on va essayer de contrôler. Sa performance contre le Betis a été excellente, mais ils n'ont pas seulement Ben Arfa. Ils ont Sarr, Bourigeaud, André, de très bons défenseurs même si Ben Arfa est évidemment très important pour eux."

Matteo Guendouzi : "Je joue avec le coeur, toujours à 150%"

"J'ai eu la confiance du coach, de mon équipe, du club. Je suis très heureux et j'espère continuer à jouer beaucoup de matches. Je suis un jeune joueur, j'ai beaucoup d'énergie, j'essaye de transmettre ça à toute mon équipe. Je joue avec le coeur, toujours à 150%."

Benjamin Quarez, au Roazhon Park à Rennes.