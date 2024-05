Reims - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille s’affrontent, mercredi, pour le match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Favorisé par la Ligue de football professionnel (LFP) pour faire un bon parcours en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille n’avait pas disputé son match de la 32e journée de Ligue 1. Eliminé de la compétition aux portes des demi-finales, l’OM se déplace à Reims, ce mercredi 15 mai, pour disputer ce match en retard et espérer être en course pour une place en Coupes d’Europe la saison prochaine via le championnat.

Marseille veut détrôner Lens et l’OL

Assuré d’être en Ligue 1 la saison prochaine avec sa 11e place, l’ Stade de Reims (41 points) veut finir la saison sur une bonne note. L’équipe étant désormais confiée à Samba Diawara après la démission de Will Still, les Rémois qui n’ont plus gagné depuis six matchs en Ligue 1, veulent surprendre l’Olympique de Marseille pour se relancer. Accrochés à Brest (1-1) le weekend dernier, les Rouge et Blanc sont sur une série de trois nuls et trois défaites au cours de leurs six dernières sorties en championnat.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

De son côté, l’Olympique de Marseille (8e, 47 points, +11), qui n’a plus que le championnat pour se réserver une place en Europe la saison prochaine, est prêt à tout pour y parvenir. Eliminés de la Ligue Europa par l’Atalanta Bergame, les Phocéens veulent profiter de ce match en retard pour passer devant l’Olympique Lyonnais (7e, 50 point, -7) et le Racing Club de Lens (6e, 50 points, +8). Une victoire des hommes de Jean-Louis Gasset, ce mercredi soir, leur permet d’avoir un brin d’espoir pour une place en Europe avant la dernière journée. Même s’ils ont eu de la peine en Europe dernièrement, les Phocéens n’ont perdu qu’une de leurs cinq dernières rencontres en Ligue 1 pour deux victoires et deux matchs nuls.

Horaire et lieu de match

Reims – Marseille

32e journée/Ligue 1 (match en retard)

Lieu : Stade Auguste-Delaune II

A 21 heures française

Les compos probables du match Reims – Marseille

Reims : Diouf; Koudou, Agbadou, Abdelhamid, Smet; Munetsi, Kone, Teuma; Ito, Diakite, Nakamura

Marseille : Lopez; Murillo, Gigot, Balerdi; Clauss, Harit, Gueye, Veretout, Garcia; Aubameyang, Ndiaye

Sur quelle chaîne suivre le match Reims – Marseille

La rencontre entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce mercredi 15 mai 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.