Reims - Marseille (1-2), Alexis Sanchez et l’OM freinent Reims

L’OM a mis fin ce dimanche à la longue série d’invincibilité de Reims. Alexis Sanchez aura été le principal bourreau des Champenois (2-1).

Après 19 matches sans le moindre faux-pas, Reims a fait pschitt ce dimanche. En clôture de la 28e journée de championnat, l’équipe du très sympathique Will Still est tombée de son piédestal. Et c’est l’OM d’Igor Tudor, la meilleure équipe du championnat à l’extérieur, qui a fait plier la formation champenoise.

Alexis Sanchez a tout renversé

Fidèles à eux-mêmes, les Phocéens se sont surpassés en dehors de leurs bases pour aller chercher les points mis en jeu. Leur mérite est même double puisqu’ils se sont remis d’une entame de match à l’envers. Après 13 minutes de jeu, ils étaient derrière à la marque après que Folarin Balogun ait mis son 17e but de la saison.

Les Olympiens auraient pu se disperser, surtout face à une équipe à qui tout réussit en ce moment. Mais, encore une fois, le vice-champion de France a fait preuve de belles ressources mentales. Il y a eu l’orgueil et il y a aussi eu talent d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien a renversé le scénario de la partie presque à lui seul en scorant deux fois en moins d’un quart d’heure (16e et 29e).

L’ancien barcelonais a commencé par transformer un magnifique coup franc, en trouvant la lucarne des buts rémois. Puis, il a exploité une longue passe de son gardien Pau Lopez dans le dos des défenseurs pour s’en aller inscrire un doublé. D’habitude si solide, l’arrière-garde champenoise s’est faite avoir sur ce coup. Une erreur dont elle ne s’est jamais remise.

L’OM a bien tenu derrière

Au retour des vestiaires, Reims a bien essayé de réagir, mais elle s’est heurtée à un bloc marseillais très solide. Même privé de Balerdi et Kolasinac, celui-ci est resté imperméable. Et les rares fois où il a été fissuré, Pau Lopez était là pour veiller au grain. Le gardien espagnol a notamment sorti un joli coup franc d’Alexis Flips (62e), quelques minutes après avoir une tête de Marshall Munetsi passer de peu à côté (59e).

Au final, et pour la 11e fois en 14 déplacements, l’OM a fait le plein à l’extérieur. Un succès précieux et qui lui permet aussi de revenir à 7 points du leader parisien, battu quelques heures plus tôt par Rennes (0-2). A dix journées de la fin, les hommes de Tudor ont encore le droit de croire au titre de champion.