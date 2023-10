Reims – Lyon (2-0), l’OL touche le fond

L’Olympique Lyonnais a été battu ce dimanche par Reims (2-0) dans le cadre de la 7éme journée de Ligue 1.

Plus rien ne va à Lyon. Dernier avant sa rencontre de la 7éme journée de Ligue 1 contre le Stade Reims, l’Olympique Lyonnais a subi une nouvelle défaite (2-0) contre les Champenois. C’est la cinquième défaite du club rhodanien cette saison.

Reims marque contre le cours du jeu

Lyon démarre fort la rencontre sans pour autant faire la différence.

Après un centre venu de la droite, Baldé, au premier poteau, se jette et tente de mettre la tête, mais ce ballon est trop fuyant (5e). Alvero fait parler sa puissance et se replace dans l'axe. Sa frappe lointaine du droit oblige Diouf à plonger rapidement sur sa droite, avant de se saisir du ballon en deux temps (9e). Les Rémois tentent de mettre le pied sur le ballon, mais peinent à créer le danger. Après un ballon récupéré haut, Diomandé s'avance vers le but, avant de frapper en force du pied droit. Mais Diouf est sur la trajectoire et il se saisit du ballon en deux temps (16e). De loin, après un coup franc, Matusiwa frappe du gauche, mais c'est hors cadre (36e). A l'entrée de la surface, après un service de Tagliafico, Tolisso prend sa chance du gauche, mais c'est contré par Foket (41e).

après un centre d'Ito venu de la droite, Munetsi, complètement seul au premier poteau, catapulte le ballon, de la tête, sous la barre (1-0,45e). Après ce corner, de loin, Mata frappe du droit, mais il est contré par Teuma.

Lyon écoeuré

Caqueret, dans la surface, tente une demi-volée du gauche, mais c'est directement sur Diouf (54e). Les Lyonnais ont toujours le ballon, mais le danger n'arrive pas. Servi à droite, dans la surface, Kumbedi frappe du droit en angle fermé. C'est encore sur Diouf (62e). Après une erreur d'Okumu, Baldé file au but à gauche. Dans la surface, le Rémois revient et tacle. Le Lyonnais a retouché le ballon et il n'y aura pas corner pour Lyon (66e).

Au premier poteau, Ito tente une tête, mais Lopes s'interpose! Abdelhamid rôdait dans la surface et il marque de la tête! (2-0,71e).

Les Lyonnais sont en panique! Kumbedi contre, dans sa surface, une tentative du droit de Daramy! (75é). Maxence Caqueret va lancer Kumbedi à nouveau qui n’arrive pas à cadrer sa frappe. Lyon s’incline pour la cinquième fois de la saison et s’enfonce dans le classement. Les rhodaniens sont lanternes rouge avec 2 points. C’est la deuxième défaite en autant de rencontres sous la direction de Fabio Grosso.