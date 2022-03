Reims-Lyon (0-0) : Un triste nul qui ne pas fait les affaires de l'OL

L'Olympique Lyonnais tente coûte que coûte de se rapprocher du podium de la Ligue 1 afin de ne pas être dépendant d'un succès en Ligue Europa pour jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Mais face à Reims, l'opération remontée a échoué et cette rencontre entre deux des clubs les plus titrés de la Ligue 1 a d'ailleurs été peu passionnante.

Bosz expulsé

Lyon s'est pourtant procuré la première occasion mais le défenseur rémois Busi sauvait de justesse son équipe en contrant el titre d'Aouar (11e).

Avec deux équipes timorées, le spectacle avait surtout lieu au bord du terrain. Juste avant la demi-heure de jeu, Peter Bosz, le coach de l'OL, était expulsé pour avoir contesté à plusieurs reprises les décisions arbitrales de Monsieur Hamel.

Dembélé sur le poteau

En deuxième période, on espérait voir le match s'animer. Et ça partait plutôt bien puisque l'OL frôlait l'ouverture du score après cinq minutes de jeu dans ce second acte. Hélas pour les Lyonnais, Moussa Dembélé voyait sa reprise du pied gauche s'écraser sur le poteau de Rajkovic, le portier rémois.

L'article continue ci-dessous

Après cette grosse occasion, il ne se passait pratiquement plus rien jusqu'aux arrêts de jeu. Tenant d'aller chercher la victoire, les Lyonnais poussaient et Aouar envoyait une grosse frappe que repoussait Rajkovic (90+2e).

A l'issue de ce match nul, l'OL reste englué dans le ventre mou avec une dixième place et 42 points. Les Lyonnais comptent provisoirement 8 points de retard sur Marseille (3e) et Nice (4e) qui s'affrontent ce dimanche soir à 20h45. De son côté, Reims est 12e avec 36 points.