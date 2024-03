PSG, les ultras ne veulent plus de Mbappé

Un groupe de supporters du PSG est sorti du silence dimanche sur la polémique Mbappé.

Kylian Mbappé n’est plus en odeur de sainteté au Paris Saint-Germain. Depuis qu’il a informé le club et ses coéquipiers de son départ en fin de saison, l’international français n’est plus traité de la même manière par Luis Enrique. Mais l’attitude du Bondynois suscite également des interrogations et surtout de la colère chez les ultras. Ces derniers ne veulent plus d’ailleurs de Kylian Mbappé et le lui ont fait comprendre à travers un message cinglant ce dimanche.

Plus rien ne va entre Luis Enrique et Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’imaginait sûrement une fin pareille au Paris Saint-Germain. Vedette de l’équipe, le Français n’est plus traité comme un joueur à part par son entraineur voire même le club. Remplaçant contre Nantes, le capitaine de l’Equipe de France a été sorti en cours de jeu deux fois successivement contre Rennes et Monaco. Des choix que Luis Enrique assume mettant en avant l’idée de préparer l’équipe à jouer à Mbappé.

« Que se passe-t-il avec Mbappé ? J’ai passé suffisamment de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on va devoir jouer sans lui. On doit s’habituer. Je dois prendre des décisions tout le temps. Et penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Est-ce seulement footballistique ? S’il vous plait. Je vous ai donné ma réponse et elle est sincère. C’est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Il n’y a rien d’autre. C’est ma décision », expliquait Luis Enrique, vendredi.

Les ultras du PSG indiquent la porte à Mbappé

L’entraineur espagnol et le joueur se sont expliqués samedi mais l’attitude de Kylian Mbappé après sa sortie contre Monaco vendredi continue de faire grincer des dents dans le rang des supporters. Après son remplacement à la mi-temps, le joueur s’est notamment changé et a rejoint sa mère dans les tribunes au lieu de retourner sur le banc. Il s’est même permis quelques selfies en cours de route.

Une attitude inconcevable pour les ultras du groupe Block Parisii (association de supporters de la Tribune Boulogne, ndlr) qui ne veulent plus entendre parler du Bondynois. Ces derniers ont d’ailleurs laissé un message à Kylian Mbappé ce dimanche. « KM : VIVEMENT LE 30/06 ! », peut-on lire sur une banderole posée aux pieds du Parc des Princes dans la matinée. Une manière de faire comprendre au champion du monde 2018 qu’ils sont pressés de le voir partir, le 30 juin correspondant à la date de la fin de son contrat avec le PSG.