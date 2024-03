La Real Sociedad la joue fine avant le choc face au PSG

La Real Sociedad est prête à affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 5 mars.

L'équipe d'Imanol Alguacil s'est inclinée 2-0 en huitième de finale aller à Paris le mois dernier, mais la confiance est grande quant à ses chances de se relancer. Le club basque aurait besoin de trois buts pour renverser le match aller et atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois. Les visiteurs d'Alguacil ont perdu 3-2 le week-end dernier en Liga contre Séville et leurs chances de terminer parmi les quatre premiers en 2024 continuent de s'amenuiser. En revanche, sa décision d'aligner un onze tournant en Andalousie indique qu'il a l'intention de se préparer à l'arrivée du PSG. Selon les dernières informations de Marca, les cinq stars laissées sur le banc de Séville, dont le capitaine Mikel Oyarzabal, ne souffrent d'aucune blessure. Oyarzabal mènera l'attaque du Real aux côtés du revenant Takefusa Kubo, avec Mikel Merino de retour au milieu de terrain, et Robin Le Normand et Hamari Traore en défense. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)