Real Madrid - Remplaçant derrière Mendy, Marcelo s’est plaint chez Zidane

Selon les informations de L’Équipe, Marcelo n’a pas vraiment apprécié de revenir de blessure en tant que remplaçant derrière Mendy au mois de janvier.

Ces derniers temps, Ferland Mendy cartonne. Le latéral gauche enchaîne les excellentes performances, et la dernière en date a été ponctuée d’un but contre Grenade (2-1) lundi. Malgré la blessure de Marcelo, le Tricolore fait figure de titulaire indiscutable.

Marcelo se blesse, Mendy se montre

Et ce n’est pas nouveau. Discret et emprunté les premiers mois, Mendy a progressivement pris confiance, et engrangé du temps de jeu, à partir du mois de novembre. Cela coïncide également avec le début des soucis de Marcelo, qui a passé une bonne partie de la fin d’année à l’infirmerie.

À son retour de blessure en janvier, alors qu’il s’attendait à rapidement retrouver le XI de départ, Marcelo a dû patienter face à l’émergence de Mendy. Mais en tant qu’historique, le Brésilien s’est tout de même permis d’aller frapper à la porte de Zinédine Zidane pour se plaindre de son temps de jeu, selon les informations de L’Équipe.

Quand Zidane jongle avec l'ego de Marcelo...

Et il aura fallu au technicien français «beaucoup de diplomatie pour arrondir les angles et ménager l’ego de Marcelo», explique le quotidien. En bon manager, Zidane a ensuite alterné entre les deux hommes, mais on se souviendra davantage du Français, notamment auteur d’une passe décisive pour Karim Benzema lors du derby face à l’ (1-0) le 1er février.

Cette supériorité affiché de Mendy a d’ailleurs piqué son homologue brésilien, bien meilleur après le confinement. Mais ce dernier s’est à nouveau blessé, laissant une autoroute à son concurrent, qui ne s’est pas gêné pour l’emprunter…