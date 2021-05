Real Madrid - Zinédine Zidane toujours évasif par rapport à son avenir au club

L'entraîneur du Real était présent en conférence de presse ce samedi. Interrogé sur son futur personnel, il s'est montré particulièrement évasif...

Zidane s'est présenté face aux médias, ce samedi, avant le match contre le FC Séville, décisif pour les Madrilènes. L'entraîneur français de l'équipe fraîchement éliminée par Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions s'est notamment confié sur son avenir personnel. De nouveau, en abordant le sujet avec beaucoup de recul.

"Je suis l'entraîneur maintenant. Je profite de chaque instant et chaque jour de ce que je fais. Je faciliterai toujours les choses pour le club car il m'a tout donné", a-t-il expliqué, dans une réponse énigmatique. L'ancienne gloire du club a ensuite évoqué la nouvelle blessure de son défenseur Sergio Ramos, décidément très fragile cette saison.

"Cela m'inquiète. Il y a beaucoup de blessures"

"Je m'inquiète pour le match de demain. Ramos souffre d'une blessure, mais l'important est qu'elle soit réparée rapidement. Il a joué parce qu'il était bon", a répondu Zinédine Zidane, justifiant son choix de précipiter son retour pour l'aligner face aux Blues, mercredi soir. Néanmoins, la fragilité de ses joueurs l'inquiète particulièrement.

"Cela m'inquiète. Il y a beaucoup de blessures. J'ai dit que tous les clubs vivent la même chose, mais nous sommes ceux qui souffrent le plus. Au final, je suis inquiet, parce que je veux tous les avoir (...) Cette année, nous avons eu plus de problèmes", a pesté le technicien tricolore, qui n'est pas sûr de pouvoir compter sur un retour de Sergio Ramos.





"Je ne sais pas s'il reviendra. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il ne peut pas l'être. J'espère qu'il pourra revenir avec nous. Demain il ne sera pas là". Outre Sergio Ramos, Zinédine Zidane a aussi été interrogé au sujet d'Eden Hazard, dont le nom fait couler beaucoup d'encre en Espagne ces derniers jours.

"Il s'est excusé pour l'autre jour. Il a bien fait. Hazard est un joueur madrilène et continuera de l'être. Il sait ce qu'il doit faire. Je lui ai parlé de la réaction. Finalement, cela s'est produit et maintenant nous devons nous concentrer sur le football, qui est la chose la plus importante de la saison". Pour rappel, Eden Hazard avait été aperçu tout sourire à la suite de l'élimination en C1, s'amusant avec certains de ses anciens partenaires. Une attitude qui lui vaut de nombreuses critiques, alors que sa saison est des plus décevantes.