PSG - Pochettino : "Trois matchs à gagner pour essayer d'être champions"

L'entraîneur parisien a sonné la mobilisation générale à la veille du déplacement à Rennes, quelques jours après la sortie de route en C1.

À la veille d'un déplacement à Rennes crucial dans la course au titre, l'entraîneur parisien s'est confié sur l'élimination cette semaine en Ligue des champions et la course au titre, dans laquelle Lille a gardé la main en battant Lens vendredi soir en ouverture de cette 36e journée (3-0).

"C'est une grande déception de ne pas être en finale de Ligue des champions. Nous avons de grands joueurs et la gestion émotionnelle est importante et nos grands joueurs savent qu'ils doivent se préparer pour la suite", a insisté le technicien argentin.

"Nous avons trois matchs à gagner pour essayer de remporter la Ligue 1. Le titre ne dépend pas de nous mais cela dépend de nous de gagner les trois matchs pour mettre la pression sur Lille.

"La victoire de Lille nous force à gagner dimanche pour réduire l'écart. Nous devons gagner nos trois matchs et espérer qu'ils ne le fassent pas. Une erreur d'une équipe peut signifier la perte du titre. Il faut voir si une équipe perd des points. L'objectif c'est de gagne dimanche et les deux matchs d'après en championnat."

Pochettino est également revenu sur la prolongation de Neymar, annoncée juste avant la conférence de presse. Le Brésilien est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2025.

"Toute la famille du PSG est heureuse de la prolongation de Neymar, a-t-il apprécié. Le défi pour nos joueurs, avec tout le talent qu'ils ont, c'est de se comprorter en équipe et de mettre leur talent au service de l'équipe. C'est notre grand défi pour l'avenir. C'est plus facile de construire avec des joueurs de talent comme Neymar qui a prolongé plusieurs années."

Une prolongation qui pourrait faciliter celle de Kylian Mbappé, lui aussi en fin de contrat dans un an : "L'ambition est là. Cela montre l'ambition du club pour le présent et le futur. La prolongation de Neymar montre les ambitions du club pour aujourd'hui et pour le futur à moyen et long terme. Tout le monde doit comprendre que l'ambition du club est de s'améliorer et de remporter des succès au-delà des difficultés que l'on peut rencontrer dans le moment présent."

Un bel atout dans la course à la Ligue des champions, une compétition dans laquelle Paris a été sorti cette semaine par Manchester City. Un match qui a fait parler, avec notamment les accusations de Verratti et Paredes envers l'arbitre, M. Kuippers, qui les aurait insultés.

"Tout ce qui simplifie les choses d'un point de vue technologique est le bienvenu. Tout dépend ensuite de la manière dont on l'utilise", a estimé Pochettino, interrogé sur la possibilité d'équiper les arbitres de micros.

"Au coeur des matchs c'est parfois difficile de se contrôler pour les arbitres et les joueurs. Des choses peuvent être dites et parfois l'intention n'est pas celle des mots. Je suis en faveur des améliorations technologiques qui peuvent aider les acteurs du jeu."

L'ancien boss de Tottenham a toutefois cherché à remobiliser ses troupes depuis mardi soir : "Les joueurs sont dans un sentiment normal. Ils ont été touchés par l'élimination car c'est une déception énorme. Au niveau individuel, cela dépend de chacun et les joueurs peuvent le digérer de manière différent.

"Au niveau collectif, on est des professionnels et il faut tourner la page. L'équipe est bien et doit se préparer pour le match suivant. Le défi c'est d'être prêt pour le prochain match, celui contre Rennes. Dimanche, le résultat dépendra de notre rendement et non du résultat contre Manchester."

Enfin, Pochettino s'est exprimé sur la blessure de Marco Verratti, forfait pour le déplacement en Bretagne et qui n'est pas sûr de pouvoir rejouer d'ici la fin de saison. "Je ne sais pas la réalité de ce qu'il a d'un point de vue médical et je ne vais donner une opinion. On verra dans les prochains jours quel est le problème. Mais en attendant les résultats des examens, on ne peut pas donner de réponse. On est optimiste et on espère que cela ne sera pas trop grave et qu'il sera rapidement prêt."