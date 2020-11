Real Madrid, Zidane ne pense pas à son futur

En conférence de presse ce lundi, l’entraineur du Real Madrid a réitéré le fait qu’il n’était guère soucieux de son avenir.

Le n’est plus en crise depuis son succès contre le Barça, mais l’avenir de Zinédine Zidane continue de faire objet de nombreuses interrogations. Le Français ne disposerait plus d’un crédit illimité du côté de Bernabeu.

L’intéressé n’a cependant que faire de ce qui se dit à son sujet. Il l’avait assuré quand son équipe était en mauvaise posture, et il vient de le confirmer maintenant que ses Merengue se sont bien relancés depuis quelques matches. Tout ce qui l’intéresse c’est le bon rendement de sa formation. « Je ne pense pas à ça, a-t-il clamé ce lundi lors du point-presse précédant le match de Ligue des Champions contre l’Inter. Je pense au match de demain. Le reste, c’est inévitable que vous en parliez, mais ce que l’on peut seulement faire, c’est de bien préparer notre match ».

« Contre l’Inter, ça sera une finale »

Zidane se méfie d’une équipe lombarde qui est en quête de rachat après plusieurs accrocs de rang. Il appelle ses troupes à ne surtout pas sous-estimer cette bête blessée. « Nous connaissons le rival, c'est un match difficile car c'est une bonne équipe, très physique et qui joue bien aussi, a-t-il prévenu. Ce sera un autre match difficile pour nous. C'est une finale et nous allons la prendre telle quelle. Nous allons essayer d'ajouter les trois points ».

Questionné enfin sur les difficultés qu’a son équipe à faire la loi sur la scène continentale, Zidane a indiqué que ce n’était pas tellement une surprise pour lui : "Le football en général est plus équilibré, c'est plus difficile, plus beau. Il n'y a pas de petites équipes, tout le monde peut gagner contre tout le monde. C'est pourquoi chaque fois que nous gagnons nous devons être heureux. L'autre jour, c'était une finale contre ".