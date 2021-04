Perez très inquiet pour le futur du Real !

Sans la Super League, le Real Madrid risque très gros selon son président Florentino Pérez.

Florentino Pérez est le président du Real Madrid depuis près de 20 ans. Il a sauvé le club de graves problèmes économiques lors de sa prise de fonction au Bernabéu en 2000 et a mis le club sur la route de la multinationale qu'il est aujourd'hui avec le projet «Gálacticos». Maintenant, il cherche un nouveau plan qui sortira le football de la crise dans laquelle il se trouve, aggravé par la pandémie. Et il est prêt à défendre farouchement ses idées.

"L'entité existe et les membres qui composent la Super League sont là aussi. Ce que nous avons fait, c’est nous donner quelques semaines pour réfléchir à l’hostilité avec laquelle certaines personnes qui ne veulent pas perdre leurs privilèges ont manipulé le projet. Les menaces de Ceferin vont à l'encontre de la libre concurrence, c'est vraiment grave", a confié le président du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Le dirigeant du Real ne regrette pas pour autant d'avoir lancé la Super League. "Non, parce que, que ce soit d'une manière ou d'une autre, la réaction de ces quelques privilégiés aurait été la même. En janvier, le président de l'UEFA a lancé de sévères tirs d'avertissement sur la Super League. Nous voulions discuter des détails avec l'UEFA, mais ils ne nous ont même pas laissé le temps. Une opération orchestrée et manipulée a été organisée, comme je n’en ai jamais vu. Je n’ai jamais rien vu de tel. Nous avons été obligés de nous tourner vers les tribunaux, qui ont émis une injonction, assez dit. Il ordonne à l'UEFA et à la FIFA, ainsi qu'aux ligues et associations nationales de football de s'abstenir de prendre toute mesure ou action, ou de publier toute déclaration ou communication, qui empêche la préparation de la Super League. À mon avis, ce jugement met fin au monopole de l’UEFA. Mais malgré sa publication mardi, le président de l'UEFA a poursuivi ses menaces mercredi. Ce sont des actions qui vont à l'encontre de la libre concurrence dans l'Union européenne, et c'est très grave".

La principale critique de la Super League est qu'elle est préjudiciable aux ligues nationales, nationales et donne l'impression d'être un club privé dans lequel aucune équipe ne peut participer par ses propres mérites. Mais Pérez a aussi la parade à cette question. "Aucun des deux arguments n'est vrai, au contraire, tout a été manipulé. Ce n'est pas un plan qui exclut les clubs et qui n'est pas préjudiciable aux autres ligues. Le projet Super League est la meilleure solution possible, et il a été créé pour aider le football à sortir de la crise. Le football est gravement endommagé car son économie a été ruinée et il doit s'adapter à la nouvelle ère dans laquelle nous vivons. La Super League ne va pas à l'encontre des compétitions nationales et son objectif est de faire en sorte que plus d'argent soit disponible pour toutes les sections du football."

Selpn Pérez, le football va très mal et pour le Real Madrid, c'est encore pire d'un point de vue économique. "Regardons les données: un rapport récent de KPMG - rien que pour les trois premiers mois de la pandémie la saison dernière, les 12 clubs de la Super League ont fait état de pertes de 650 millions d'euros. À la fin de cette saison, alors que la pandémie est toujours en cours, les pertes seront comprises entre 2 000 et 2 500 millions d'euros. Les Girondins de Bordeaux sont récemment entrés en administration. Soit nous faisons quelque chose bientôt, soit de nombreux autres clubs vont faire faillite."