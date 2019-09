Real Madrid, Zidane défend Hazard

L'entraîneur du Real Madrid a protégé sa star en utilisant son propre exemple pour justifier l'adaptation lente du Belge.

Eden Hazard suscite l'interrogation en . Arrivé cet été en provenance de contre 100 millions d'euros, l'international belge n'a toujours pas été décisif en match officiel. Blessé lors de la préparation, l'ancien attaquant de a pris du retard et n'a pas été en mesure de débuter la saison. Forcément, Eden Hazard n'est pas encore à son meilleur niveau et tente de monter en puissance au fil des matches.

Mais c'est bien connu, la patience n'est pas de mise en Espagne et surtout du côté du . Beaucoup s'attendaient certainement à voir l'international belge être éblouissant dès ses débuts avec le Real Madrid surfant sur sa dernière saison réussie avec Chelsea. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais cela n'inquiète pas pour autant Zinedine Zidane. En conférence de presse, le Français a défendu son ailier en comparant les débuts d'Eden Hazard au Real Madrid avec les siens à la .

"Hazard réussira"

"J’étais très calme, je savais que cela marcherait avec le temps. C’était pire quand je suis arrivé en , cela m’a pris trois mois. À Madrid un peu moins. C’est pareil pour Eden Hazard, je sais qu’il réussira ici, nous connaissons le joueur qu’il est pour nous et je sais qu'il va être important. Mais le plus important est d’avoir l’esprit tranquille et de l’accompagner. Cela n'a rien à voir avec sa condition physique. Il faut rester calme", a expliqué le technicien madrilène.

"Un conseil pour Eden Hazard ? Je ne vais pas lui donner un conseil sur la manière dont il doit être, ou faire les choses. C'est un joueur important et nous attendons plus de lui, mais il faut rester calme. Je ne suis pas inquiet. Il va réussir ici parce que c'est un très bon joueur. Et cela ne changera pas. Si nous le voyons demain, ce sera très bien. Nous devons gagner demain, c'est ce qui m'intéresse, parce que nous sommes quatrième au classement", a ajouté Zinedine Zidane.

Enfin, l'entraîneur du Real Madrid a évoqué la vie sans Cristiano Ronaldo : "Nous savons ce qu'il a fait ici. Et nous devons continuer car c'est l'ADN de ce club. Au moins mouiller le maillot. L'important est de tout donner et c'est ce que nous allons faire cette saison. Benzema en C1 ? C'est une compétition spéciale pour tout le monde. Nous savons quel type de joueur il est et ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il est différent. Il est un joueur plus responsable et plus mature".