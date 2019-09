Comment Karim Benzema est passé du chat de Mourinho au lion du Real Madrid

L'attaquant français souvent critiqué au Real Madrid s'est offert une place de choix, devenant un joueur essentiel pour Zinedine Zidane.

"Le chat est un lion", a lancé AS mercredi à la une de son journal, superposant le visage de Karim Benzema à celui du roi de la jungle. En 2010, José Mourinho a qualifié le célèbre attaquant français de chat, se plaignant avec véhémence que Karim Benzema n'était pas le chien de chasse dont il avait besoin dans sa ligne d'attaque. "Si vous n’avez pas de chien pour chasser avec vous et que vous avez un chat, vous devez sortir avec un chat. On ne peut pas sortir seul", avait grommelé Mourinho, l'entraîneur de Madrid.

Le fait que Karim Benzema soit toujours au une décennie plus tard - probablement le club le plus instable et le plus tumultueux du monde - témoigne de sa transformation en l'un des meilleurs attaquants. En 2011 déjà, Benzema avait lui-même affirmé qu'il avait changé : il était un homme timide devenu impartial et insouciant au tournant de la décennie, après avoir sombré dans un marasme sous Manuel Pellegrini.

"Je ne suis plus un chat, maintenant je suis un lion", a déclaré Benzema, mais il y a eu une multitude de hauts et de bas entre hier et aujourd'hui, quand il peut vraiment prétendre être l'homme à la "crinière". En février 2018, Cristiano Ronaldo devait dire aux supporters du Santiago Bernabeu de cesser de siffler Benzema, qui avait raté une énorme occasion de marquer lors d'une victoire 5-2 sur le . Benzema, aujourd'hui âgé de 31 ans, provoque des opinions partagées depuis son arrivée en 2009 de l'Olympique Lyonnais, mais pour la première fois, un consensus s'est formé : il est le meilleur joueur de cette équipe.

Ce n’est peut-être pas un grand exploit compte tenu des difficultés récentes du Real Madrid, mais c’est une équipe qui a remporté trois trophées consécutifs en entre 2016 et 2018. Quelque chose a changé au cours des 18 derniers mois pour permettre à Karim Benzema de sortir de la saison 2017-18 la plus mauvaise de sa carrière, alors qu'il n'avait marqué que cinq buts en 32 matches de championnat. Pour un attaquant du Real Madrid, c'est un total épouvantable.

Pour atténuer cela, il ne jouait pas le rôle d'un numéro neuf classique et travaillait à gauche pour aider à approvisionner Cristiano Ronaldo - ce qui explique également pourquoi le Portugais, réputé pour son intérêt personnel, a pris la défense du Français. Karim Benzema a baissé la tête et a continué à travailler pour le bénéfice de Cristiano Ronaldo et de son équipe. L’attaquant avait sans aucun doute une touche de classe dans son jeu, une technique fantastique et un jeu de passe faisant de lui un coéquipier de rêve pour Ronaldo et Gareth Bale.

"Vous aviez une fusée (Gareth) et un buteur (Ronaldo), et puis il y avait moi, la pièce qui a tout fait fonctionner", a déclaré Benzema à RMC Sport, au sujet du trio d'attaque "BBC". "Ici, le finisseur était Cristiano. J'ai joué un rôle différent. J'étais davantage impliqué dans la construction des actions et dans la tentative d'ouvrir des espaces". Benzema connaissait son rôle, tout comme l'entraîneur Zinedine Zidane, qui soutenait le joueur à chaque tour, surtout lorsqu'on le questionnait sur son manque de buts.

"Zinedine Zidane est comme un parrain pour moi", a déclaré Benzema à son compatriote français - également d'origine algérienne - et l'attaquant justifie maintenant la confiance que son entraîneur lui a donné grâce à ses buts. Depuis le retour de Zizou à Santiago Bernabeu en mars, Karim Benzema a inscrit 13 buts en 15 matches de championnat, battant ainsi son record en carrière.

En , seul Lionel Messi, au , a marqué plus (21 buts) que les 20 de Benzema en 2019. Parmi les cinq meilleurs championnats d’Europe, vous ne pouvez ajouter que Robert Lewandowski (22 buts) et Kylian Mbappe (21 buts). C'est le niveau auquel il opère maintenant. Cette précision d’élite de Benzema n’est pas apparue comme par magie.

En 2017, par exemple, son dribble défiant les lois de la physique devant trois défenseurs de l'Atletico Madrid a aidé le Real Madrid à battre ses rivaux en demi-finale de la Ligue des champions, remportant le dernier match sur la scène européenne à Vicente Calderon. Puis, avec Cristiano Ronaldo parti pour la , Benzema s’épanouit et devint la première option de l'attaque au lieu du majordome imposé au service en argent.

Alors même que le Real Madrid échouait, étant éliminé de la Ligue des champions lors des huitièmes de finale et ne pouvant ajouter aucun autre trophée majeur, Benzema prospérait. Avec 30 buts toutes compétitions confondues, c’est la meilleure saison de Benzema sur une saison à l’exception de 2011-12, année où il en avait marqué 32. Le retour de Zidane lui a donné une confiance accrue, lui permettant de s’appuyer sur la sagesse qu’il a accumulée et continue de progresser.

Le positionnement et l’intelligence de Benzema sur le terrain sont remarquables. Ils l’aident tous les deux à arriver au bon endroit au bon moment. Maintenant, il est libre dans la surface, il est une menace aérienne bien qu’il ne soit pas le plus imposant physiquement. Karim Benzema a marqué neuf buts de la tête en 2019, plus que tout autre joueur des cinq grandes ligues européennes.

Avec 227 buts pour le Real Madrid, il est le sixième buteur du club, derrière Cristiano Ronaldo, Raul, Alfredo Di Stefano, Santillana et Ferenc Puskas. Une belle compagnie. Malgré des divergences d’opinion au cours de ses dix années passées au Real Madrid, les performances de prédateur de Benzema au cours des dernières années de sa carrière au plus haut niveau lui assurent le statut de légende qu’il mérite.