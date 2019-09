Real Madrid, Hazard : "Je dois démontrer que je suis l'un des meilleurs du monde"

L'international belge a fait une première autocritique de ses débuts avec les Merengue et espère montrer son meilleur niveau au plus vite.

Arrivé cet été dans la galaxie madrilène contre 100 millions d'euros, Eden Hazard est attendu comme la nouvelle star du . Blessé dès ses débuts avec la Casa Blanca, le Belge a fait son retour à la compétition et retrouve du rythme petit à petit, mais n'a pour le moment pas encore montré son meilleur niveau. Présent en conférence de presse avant la rencontre face au Cercles Bruges en , Eden Hazard a fait son autocritique et veut vite rayonner avec sa nouvelle tunique.

"Je me sens bien, il est vrai que les gens attendent beaucoup de moi, mais aussi beaucoup de moi. Je pense que je peux faire mieux, je suis aussi critique envers moi-même, mais en travaillant tous les jours, nous obtiendrons des résultats. Tout n’est pas parfait, mais nous sommes premiers en nous avons perdu à Paris. Peut-être que j’ai un peu de retard à cause de la blessure, mais je suis déjà à 100% et j’espère donner le meilleur de moi-même lors des prochains matches", a analysé l'ancien ailier de .

"Je ne suis pas un galactique"

"Comme je l'ai dit lors de ma présentation, je ne suis pas encore un galactique, je dois montrer que je peux le devenir. Nous connaissons le passé du numéro 7 dans ce club et je dois être celui qui montre que je peux être le meilleur au monde, que je profite sur le terrain, que je donne 100% dans chaque entraînement et chaque match. Je ne doute pas sincèrement de mes capacités et de ma technique. Quand je serais en pleine confiance, tout ira beaucoup mieux", a ajouté Eden Hazard.

L'attaquant du Real Madrid veut réussir sa première à domicile en Ligue des champions : "Ma première en C1 à Bernabeu ? Je l’imagine avec beaucoup de buts et une belle victoire, j’espère. Ce sera une rencontre compliquée, mais après la défaite à Paris, nous avons l'obligation de gagner. Nous devons tout donner. Lorsque vous jouez pour Madrid, vous devez essayer de tout gagner. Nous connaissons l'histoire de ce club et ses relations avec la Coupe d'Europe. Quand tu joues à Madrid, tu veux juste gagner. Tous les matchs sont importants".

Eden Hazard a évoqué sa relation avec son idole et désormais entraîneur, Zinedine Zidane : "Nous apprenons tous de Zidane, quand il parle, nous apprenons beaucoup, mais tous les entraîneurs m'ont beaucoup appris. Les critiques ne me touchent pas, je n'ai pas remarqué grand-chose, je sais que quand je travaille au maximum, tout le monde s'attend à ce que je marque trois buts à chaque match, c’est moi qui donnerai le maximum en entraînement et en match".