Real Madrid - Vinicius Jr : "Nous sommes parfois un peu nerveux quand nous parlons avec Zidane"

Interrogé par Globo TV, l'attaquant brésilien est revenu sur sa première saison au sein des Merengue. Il évoque aussi sa relation avec Zidane.

Victime d'une blessure au ligament début mars face à l' Amsterdam en huitième de finale retour de (1-4), Vinicius JR récupère pendant que le enchaîne les rencontres désormais sous les ordres de Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à Globo TV, le jeune ailier brésilien a évoqué son impatience à l'idée de travailler avec l'entraîneur français.

Sur Zinédine Zidane

"Quand une personne comme ça, qui a très bien joué, est sur le banc et vous parle, vous faites attention. Parfois nous sommes un peu nerveux quand nous allons lui parler. Je sais que Zidane tire beaucoup sur tout le monde, nous nous préparons maintenant pour la saison prochaine, je suis calme, car je sais que quand je serai rétabli, mon opportunité se présentera".

Sur la saison du Real Madrid

"Nous sommes champions d'Europe depuis plus 1000 jours, mes coéquipiers savent qu'ils sont les meilleurs mais qu'ils perdraient à un moment donné. Nous pensons que le moment est venu de se renforcer pour la saison prochaine."

Sur ses débuts avec le club madrilène

"C'était face à la (défaite 0-2 en janvier dernier). C’était ma première titularisation, mais toute l’équipe avait été très mauvaise et j’ai réussi à bien jouer malgré le fait que l’équipe était passée à côté. J'ai commencé à avoir plus de minutes sur le terrain et j'ai pu aider mes coéquipîers."

Sur la Copa America avec le

"Quand vous revenez de blessure, vous avez un peu peur, mais je me prépare très bien pour les derniers matches et, si possible, pour faire partie de l'équipe nationale, je serais heureux, et si je n'étais pas sélectionné, je soutiendrai toujours le Brésil pour gagner."