Real Madrid, Vinicius détrône Messi

Vinicius s'est offert un record de précocité appartenant à Leo Messi lors du Clasico de dimanche soir.

En ouvrant le score dimanche lors du choc Real-Barça, Vinicius est devenu le plus jeune joueur à marquer dans un Clasico au 21e siècle.

Le jeune prodige brésilien s'offre le luxe de détrôner au passage un certain Lionel Messi.

En effet, Vinicius a marqué à 19 ans et 233 jours, soit mieux que l'illustre argentin, qui détenait ce record avec un but à 19 ans et 259 jours.

L'attaquant brésilien était titularisé en pour la première fois en 2020 en l'absence d'Eden Hazard, blessé.