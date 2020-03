Real Madrid, Sergio Ramos rétorque à Piqué

Suite au revers du Barça dimanche soir dans le Clasico (2-0), Gerard Piqué n'a pas hésité à tacler le Real Madrid. Sergio Ramos lui a répondu.

Déçu par le niveau de jeu affiché par le lors du Clasico, Gérard Piqué avait critiqué le jeu déployé par les hommes de Zidane :

Barcelone, Piqué : "Le pire Madrid que j'ai vu depuis longtemps"

"Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés à Bernabeu. Je ne le dis pas comme une critique. Nous avons aussi des problèmes. Nous ne sommes pas très bien non plus", avait taclé le défenseur espagnol.

Plus d'équipes

Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid, lui a répondu : "Je respecte toutes les opinions. Mais je signe pour gagner tous les Clasicos de cette manière. Si on avait perdu, on aurait été relégué à cinq points et la situation aurait été plus compliquée pour nous même si on se serait battu jusqu’au bout", a choisi de répondre un Ramos posé et philosophe dans des propos relayés par Marca. Qui l'eut cru...