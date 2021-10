Real Madrid : Tebas s'en prend encore à Florentino Perez

Le président de la Liga, Javier Tebas, a lancé de nouvelles critiques à l'encontre du président du Real Madrid, Florentino Perez.

Tebas et Perez ne sont pas vraiment de bons amis, surtout après toute la saga de la Super League, qui a été menée par ce dernier.

Perez a fait un certain nombre de déclarations controversées lors du lancement de ce projet malheureux, affirmant que le football était "mourant" et que les ligues nationales n'en faisaient pas assez.

Ces propos ont été considérés comme une attaque contre le football, mais aussi contre la Liga, par Tebas, qui a une nouvelle fois interpellé Perez.

"Florentino ne veut pas que la Liga se développe parce que si cela se produit, son projet de Super League tombe", a-t-il déclaré à COPE.

"Je ne me bats pas avec (Joan) Laporta. De lui, et du Barca, il y a des critiques, mais le thème de Florentino Perez est beaucoup plus profond parce qu'il a absolument tort sur ce que devrait être La Liga, alors que le Barca n'est pas profondément idéologisé."

L'article continue ci-dessous

Le président du Barça, Laporta, s'est opposé à Tebas cet été, en raison des problèmes financiers du club.

Cependant, il semble que le vrai problème de Tebas soit avec Perez, qui reste convaincu qu'il peut réaliser une Super League.

Cela dit, tout projet de Super League est aujourd'hui virtuellement mort en raison de l'accord des clubs de Premier League sur une nouvelle charte des propriétaires qui punit sévèrement toute implication dans un tel projet.