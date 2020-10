Real Madrid - Sergio Ramos devrait bientôt prolonger

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Sergio Ramos devrait être prolongé d’une saison par la direction du Real Madrid.

Sergio Ramos, le meilleur défenseur de l’histoire ? Football a posé la question ce dimanche, l’Espagnol a apprécié la marque de respect, et il devrait bientôt en recevoir une prochaine de la part de sa direction.

D’après AS, la prolongation de contrat n’est plus très loin pour Ramos ! Il faut dire que le temps commençait a manquer, avec une fin de bail en juin prochain, mais le 100e but madrilène inscrit par le défenseur central lors du Clasico remporté contre le Barça (3-1) a fini de convaincre la direction.

La durée de la prolongation pose problème

Les discussions ont ainsi repris entre le champion du monde 2010 et l’état-major madrilène, et elles sont en bonne voie d’après AS.

Un détail pourrait cependant poser problème. Le Real veut prolonger Ramos d’une saison, quand ce dernier espère une année supplémentaire. Malgré tout, le capitaine madrilène a "totalement confiance" en son président Florentino Perez pour trouver une solution, d’après AS.