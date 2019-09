Liga - Karim Benzema délivre encore le Real à Séville (1-0)

Le Real Madrid s'est imposé ce dimanche soir à Séville (1-0). Karim Benzema a inscrit le seul but de la rencontre de la tête.

Le est parvenu à se relancer ce dimanche soir sur la pelouse du leader de , Séville, grâce à un but de Karim Benzema (1-0). Les Merengue se replacent en championnat, trois jours après leur déconvenue à Paris, en (0-3).

Le début de la rencontre entre les deux équipes était plutôt équilibré, même si Karim Benzema parvenait à placer une tête à la suite d'un corner (6e). Si la possession était plutôt andalouse, les plus belles occasions étaient à mettre à l'actif des Merengue dans un match hâché par les fautes.

Bien trouvé par l'avant-centre français, Eden Hazard butait sur Vaclik (35e), avant que Carvajal ne défie une nouvelle fois le portier sévillan trois minutes plus tard à l'issue d'un déboulé sur son côté droit (38e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sans avoir pu se départager.

La dynamique restait la même en début de seconde période et les 22 acteurs avaient peu d'occasions à se mettre sous la dent. Jusqu'à la 64e minute. Le moment choisi par Gareth Bale et Dani Carvajal pour combiner sur le côté droit pour permettre au latéral espagnol de centrer pour Benzema, qui ouvrait le score de la tête.

Le cinquième but de la saison de l'ancien lyonnais délivrait son équipe. Le score n'évoluera plus malgré une grosse occasion pour Séville et Hernandez à la suite d'un coup-franc botté par Ever Banega (72e). L'avant-centre Luuk de Jong ne trouvait lui pas le cadre quelques instants plus tard (78e).

Les Madrilènes se faisaient une dernière frayeur mais l'ancien merengue Chicharito était hors-jeu au moment d'éliminer Courtois pour marquer (87e). Une victoire qui permet au Real de remonter à la deuxième place du classement, à égalité de points avec le leader Bilbao. Séville est troisième, un point derrière.