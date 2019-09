Le bilan inquiétant de Zidane avec le Real Madrid

Le retour de l’entraîneur français, loin de chasser la crise, l’a aggravée: le Real Madrid n'y arrive pas.

Zinédine Zidane a du mal avec le . Le Français a remporté trois titres en Ligue des Champions avec le club merengue, mais depuis son retour dans le club blanc, le Français n’est plus en mesure de redresser le cap.

A Paris, au-delà du 3-0 et du mauvais sentiment laissé par l'équipe, le Real Madrid a battu un record négatif: pour la première fois en dix ans, il n'a pas cadré un seul tir.

Ligue des champions, 1e j. : les stats à retenir après PSG - Real Madrid (3-0)​



Le Français a quitté le Real Madrid avec un bagage impressionnant de titres et un pourcentage de victoires proche des 70%.

Depuis son retour à Madrid, Zidane a maintenant un taux de victoire de 43%. Un pourcentage inacceptable pour un club de la taille et du budget du club de merengue. Les données parlent d'elles-mêmes. Elles sont vraiment néfastes.

Dans le chapitre des buts encaissés, la balance est vraiment sombre. En 16 matches, Madrid de Zidane n'a concédé rien de plus et rien de moins que 23 buts en 16 matchs. Un fait qui en dit long sur l’équipe merengue.

Real Madrid avec Zidane Matches Gagnés Nuls Perdus %de victoires BP BC Première étape 149 104 29 16 69.80% 393 160 Depuis son retour 16 7 4 5 43.75% 25 23

Malgré son caractère de légende et sa carrière impeccable dans sa première étape, Zidane sait que les entraîneurs sont des dépendants des résultats. Et si le Real Madrid ne redresse pas la tête et ne s'améliore pas, il est fort probable que l'entraîneur français voit sa position en danger.