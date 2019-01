Real Madrid, Santiago Solari prend la défense de Marcelo : "Il a eu une période difficile mais il est important pour nous"

L'entraîneur du Real Madrid a pris la défense de son latéral gauche. Il s'est également félicité de la remontée au classement des Merengue.

Tenu en échec sur la pelouse de Villarreal jeudi soir, le Real Madrid ne va pas avoir le temps de tergiverser bien longtemps. Les Merengue vont déjà devoir remettre le bleu de travail ce dimanche contre la Real Sociedad en Liga. La Casa Blanca doit absolument prendre les trois points pour rester dans la course au titre. En conférence de presse, Santiago Solari s'est félicité d'être remonté au classement depuis son arrivée.

"Le calendrier est très intense, car il y a un match tous les trois jours, dans différentes compétitions ... Le plus important est de maintenir l’énergie, de récupérer les blessés, et c’est important et que personne ne soit blessé, c’est aussi important. Les joueurs ne sont pas des machines, il est difficile de jouer un match tous les trois jours. En Liga, l’objectif est de grimper, nous sommes contents, nous sommes passés de la neuvième à la quatrième place même si cela a été difficile, il faut continuer à couper, le combat est à la fin. Dans l'adversité, vous voyez le caractère de votre équipe", a déclaré l'Argentin.

"Nous sommes contents d'être passés de la 9ème à la 4ème place"

"L’objectif est de grimper l’échelle, nous sommes conscients que le début n’a pas été facile. Nous sommes passés de la neuvième à la quatrième place et nous devons continuer, il reste à couper le retard (sur le Barça ndlr), nous devons livrer le combat, relever le défi et la situation difficile, c'est comme ça le caractère de gagnant. Nous avons fait cela. Nous sommes contents de ce que nous faisons. Nous devons continuer à rattraper le retard, c'est mathématique", a ajouté Santiago Solari. À ne pas rater La réponse très grossière de Ribéry aux critiques le visant : "N*quez vos mères"

L'entraîneur des Merengue a pris la défense de Marcelo : "Marcelo a eu trois blessures musculaires, cela n'a pas été facile pour lui. Il a eu une première partie de saison difficile, mais il est très important pour nous. Il a récupéré, nous avons eu la Coupe du Monde des Clubs, une pause et maintenant le retour. Le rythme s'accélère, il est très important pour nous de ne plus nous faire mal. C'est fondamental pour l'équipe et le club. Tout au long de l’année, il y a des moments meilleurs ou moins bons, mais c’est fondamental pour l’équipe. Vous devez en prendre soin".

Santiago Solari a justifié sa décision de faire jouer Isco sur un côté, selon lui il en a les capacités grâce à son intelligence de jeu : "Isco me semble un joueur avec une telle qualité qu'il peut jouer dans n'importe quelle position. Il ne doit pas être décisif avec la vitesse, il peut être avec imagination, avec qualité, avec le dernier passage .... Il y a beaucoup de façons. Chacun a ses caractéristiques".