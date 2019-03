Real Madrid, Raphaël Varane sème le trouble sur son avenir

Le défenseur français a refusé d'évoquer publiquement sa décision concernant son avenir. Il aurait informé ses coéquipiers de ses envies d'ailleurs.

Raphaël Varane a tout gagné avec le . Et pas qu'une seule fois. Le champion du monde 2018 avec l'équipe de compte déjà quatre Ligues des champions du haut de ses 25 ans. Arrivé chez les Merengue à l'été 2011, le défenseur tricolore est l'un des plus anciens joueurs du vestiaire madrilène, et malgré le retour de Zinedine Zidane, cette saison a laissé des traces dans les esprits au Real Madrid ainsi que dans celui de Raphaël Varane.

Alors qu'un grand chantier se précise au Real Madrid qui a déjà enregistré l'arrivée d'Éder Militão, défenseur du , Raphaël Varane pourrait lui être tenté de prendre la poudre d'escampette. En effet, dans une interview accordée à Le Parisien, le défenseur français n'a pas rassuré les dirigeants et supporters du Real Madrid en refusant de prendre une position claire publiquement : "Je n’ai pas envie de l’évoquer. Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer publiquement sur mon futur".

Une clause à 500 millions d'euros

Ce vendredi, le journal Marca, va encore plus loin en annonçant purement et simplement que l'international français aurait décidé de quitter le Real Madrid l'été prochain. Selon le quotidien espagnol, l'ancien joueur du aurait d'ores et déjà informé ses coéquipiers de son souhait de quitter le navire merengue lors du prochain mercato estival. Avec les arguments suivants : la sensation d’avoir tout gagné avec la Casa Blanca, le sentiment de ne pas être estimé à sa juste valeur, trouver une nouvelle source de motivation.

Toujours selon Marca, Raphaël Varane aurait même été encore plus affirmatif avec ses proches en assurant qu'un départ cet été n'était pas qu'une rumeur mais bel et bien une réalité. Néanmoins, si la volonté de Raphaël Varane de quitter le Real Madrid s'avère vraie dans les prochaines semaines, encore faut-il que les Merengue acceptent de le laisser filer et ne lui rendent pas la tâche impossible. En effet, le Français dispose d'une clause libératoire de 500 millions d'euros.

Autant dire qu'aucune équipe ne paiera se montant et il faudra par conséquent trouver un accord avec le Real Madrid étant donné que Raphaël Varane est sous contrat jusqu'en juin 2022. Récemment, le Real Madrid était annoncé sur la piste de Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly, deux potentiels successeurs au Français. Raphaël Varane a toujours été un joueur courtisé depuis son arrivée au Real Madrid en 2011, mais cet été, il pourrait finalement quitter son nid.