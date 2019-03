Transferts, les supporters du Real Madrid votent pour une arrivée de Kylian Mbappé

Les fans du Real Madrid ont voté pour le transfert à venir cet été et ils rêvent tous de Kylian Mbappé.

Les socios merengue rêvent de voir Kylian Mbappé rallier la capitale espagnole l'été prochain. En effet, le quotidien sportif Marca a demandé via sa version électroniques aux supporters du Real de voter pour la star qu'ils aimeraient voir arriver à la maison blanche. Environ 200 000 personnes ont participé à ce sondage et la réponse est dénuée d'équivoque avec l'attaquant parisien Kylian Mbappé plébiscité à hauteur vertigineuse de 79 %.

Pogba ne dit pas non

Aucun autre joueur ne culmine au dessus des 10 % dans ce sondage. Quid de Neymar, le coéquipier de Mbappé au PSG ? Les socios merengue ne sont que 3% à rêver d'un retour en de l'ancien joueur de Santos. Harry Kane, le buteur des Spurs de , qui arrive derrière Mbappé dans la shopping-list des supporters, n'a rassemblé que 8 % des suffrages.

Mais les supporters du Real ont également été sondés sur des joueurs poste par poste. Et un autre international français, le Mancunien Paul Pogba, est considé comme le milieu de terrain défensif le plus adapté aux besoins du Real à hauteur de 38 % des votants.

Cela tombe bien. En effet, l'ancien joueur de la Turin a confié ce mercredi en conférence de presse qu'il ne fermerait pas la porte au Real de Zidane : "Comme je l'ai toujours dit, le est un rêve pour tout le monde. C'est un des plus grands clubs du monde" , a-t-il déclaré, avant de livrer son sentiment sur le retour de Zinédine Zidane sur le banc du club espagnol. "Il y a Zidane qui est coach et ça aussi c'est un rêve pour tous ceux qui aiment le foot. Pour l'instant je suis à Manchester, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Aujourd'hui je suis à Manchester et je suis heureux"., a-til confié.