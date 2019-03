Transferts, Varane envisagerait de quitter le Real

Le défenseur international français mènerait une profonde réflexion quant à son avenir au sein de la Casa Blanca.

Raphaël Varane effectue actuellement sa huitième saison au . Y aura-t-il une neuvième ? Ce qui était certitude il n'y a pas si longtemps ne l'est plus d'après ce que rapporte L'Equipe, même si le contrat actuel de l'arrière français avec les Merengue court jusqu'en 2022.

L'ancien lensois aurait le sentiment d'être en fin de cycle du côté de Bernabeu et c'est pourquoi il songerait à un nouveau challenge. Un sentiment qui peut se comprendre vu le temps qu'il a passé dans la capitale espagnole, mais aussi tous les titres qu'il a amassés (15 au total), comme les quatre Ligue des Champions et deux trophées de .

À 25 ans, Varane chercherait aussi à sortir de sa zone de confort et rejoindre un club où sa place dans le onze de départ ne serait pas nécessairement assurée. À Madrid, depuis le départ du Portugais Pepe, il est intouchable au côté de Sergio Ramos, et ce manque de concurrence expliquerait peut-être ses quelques sorties manquées en cette campagne 2018/19. En d'autres termes, il aurait du mal à se remettre en question.

Une valeur marchande estimée à 100M€ minimum

Le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real aurait pu amener Varane à privilégier la stabilité. Mais, ce n'est pas le cas. Malgré les liens forts qui existent avec son compatriote, le champion du monde n'exclut pas un départ. Au contraire, celui-ci n'a jamais autant trotté dans son esprit.

Reste à savoir quel club serait prêt à se positionner si jamais Varane venait à demander un bon de sortie. Entre les destinations qui pourraient le tenter, alors qu'il évolue déjà au sein d'une des équipes les plus prestigieuses au monde, et les clubs qui sont en mesure de l'accueillir, le choix est limité. On peut penser que si deal il y a le concernant, il ne se bouclera pas au-dessous des 100M€. Un tel montant ferait déjà du natif de le défenseur le plus cher de l'histoire. Il dépasserait le Néerlandais Virgil Van Dijk (84M€), qui détient cette étiquette depuis janvier 2018. Mais tout ça, ce ne sont pas pour l'instant que de simples supputations.