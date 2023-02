Real Madrid : Ramon Calderon remet en cause le timing du transfert de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a vu le timing de son transfert à Al-Nassr remis en question par l'ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon.

La superstar portugaise s'est installée au Moyen-Orient avec le contrat le plus lucratif du football mondial. À 38 ans, il a choisi de déployer ses ailes hors d'Europe après avoir été libéré comme agent libre par Manchester United. Ronaldo, quintuple Ballon d'Or, a été l'un des buteurs en Arabie saoudite, avec quatre buts lors de sa dernière apparition.

"J'aurais aimé que Ronaldo reste en Europe deux ou trois ans de plus"

Néanmoins, Ramon Calderon regrette le choix de Cristiano Ronaldo, estimant que l'un des meilleurs joueurs de tous les temps a encore beaucoup à offrir à un niveau plus compétitif. Ramon Calderon, qui était président du Real Madrid lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint le Santiago Bernabeu en 2009, a déclaré à GB News : "J'aurais aimé qu'il joue deux ou trois ans de plus dans les championnats supérieurs".

"Je pense qu'il est encore en forme, en pleine forme. C'est un joueur qui s'est très bien occupé de lui-même pendant toute sa carrière. Mais je suppose que Cristiano Ronaldo a pensé que c'était une bonne option, donc je lui souhaite le meilleur comme à tous les joueurs qui ont joué avec nous", a ajouté l'ancien président du Real Madrid.

"J'aime Messi et Ronaldo"

Cristiano Ronaldo s'est rendu au Moyen-Orient cet hiver, seulement quelques semaines après avoir vu son éternel rival Lionel Messi remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Argentine. Nombreux considèrent désormais que l'attaquant du PSG a mis fin à tout débat sur le titre de GOAT après avoir remporté le seul trophée majeur qui lui manquait.

Pour donner son point de vue sur cette longue discussion, Calderon a déclaré à propos de Messi et Ronaldo : "Ce sont deux joueurs différents, mais j'aime les deux. Je pense que nous avons eu de la chance, le pape qui aime le football, je pense que nous avons eu de la chance que ces joueurs jouent en même temps dans différentes équipes. Pour eux et pour les clubs dans lesquels ils ont joué, c'était fantastique. Donc, des joueurs extraordinaires, et espérons que beaucoup d'autres comme eux pourront venir par la suite."

Lionel Messi sera en fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain et est actuellement en train de réfléchir à une offre de prolongation de contrat dans la capitale française. L'Argentin est attendu au tournant ce mardi contre le Bayern Munich, tandis que Ronaldo sera de retour en action pour Al-Nassr vendredi, lorsqu'ils recevront Al-Taawoun.