Real Madrid-Osasuna 2-0, le Real s'impose avec un but de Vinicius

Le Real Madrid recevait Osasuna en Liga ce mercredi pour enchaîner et la mission a été accomplie pour les hommes de Zidane.

Le ne rassure pas depuis l'entame de la saison. Une entame mitigée avec notamment un large revers concédé à Paris en . Depuis, le Real a gagné à Séville en et entendait poursuivre sa bonne période à la maison face à Osasuna.

Mais Madrid a été laborieux ce soir et aurait pu d'ailleurs encaisser un but en première période sur plusieurs contres d'Osasuna. La vigilance d'Alphonse Areola a par ailleurs été mise à l'épreuve à deux reprises lors du premier acte.

Le salut des merengue viendra de Vinicius. Le jeune brésilien, servi par Kroos à l'entrée du rectangle adverse, réussit un superbe enroulé qui fait mouche pour sortir le Real de l'ornière.

Un Real qui se croira à l'abri à l'heure de jeu, quand Vazquez lance Jovic à la limite du hors jeu. La recrue estivale reprend directement le cuir, mais la VAR intervient pour un hors-jeu contestable.

Mais ce ne sera que partie remise car le Real parviendra enfin à accroître l'écart à un quart d'heure de la fin grâce au nouvel entrant Rodrygo, lequel profite d'une belle transversale de Casemiro pour aller marquer du droit. Rodrygo, très rare depuis le début de la saison, qui aura réussi une entrée de qualitée dans le jeu.

Le Real s'impose donc, et se rassure un peu plus, même si, d'un point de vue ludique, Zidane et ses hommes ont encore du travail.