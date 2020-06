Real Madrid, Marcelo demande "du changement dans le monde"

Le défenseur du Real Madrid, Marcelo, a appelé à "des changements dans le monde" après s'être mis à genou et levé le poing contre Eibar.

Le Brésilien a semblé dédier son but au mouvement Black Lives Matter après s'être laissé tomber à genoux, tête baissée et poing levé, pour un geste précédemment associé au mouvement Black Power.



"Heureux de revenir avec le Real. Heureux d'avoir marqué un but. Mais encore plus heureux de voir tous les CHANGEMENTS dans le monde ! Il est maintenant temps. Nous devons utiliser le pouvoir dont nous disposons et commencer à faire de vrais CHANGEMENTS. # M12 #Tupac ✊🏿".

"Nous ne pourrons aller nulle part sans partager les uns avec les autres. Nous devons commencer à apporter des changements. Apprenez à me voir comme un frère au lieu de deux lointains étrangers et c'est comme ça que ça devrait être ..." a ainsi asséné le défenseur madrilène sur son compte Instagram.